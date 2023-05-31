Новые заявления немецкий чиновник объявил на Генеральной ассамблее Ассоциации международных летних олимпийских федераций (ASOIF) в швейцарском городе Лозанна. Томас Бах не скрывал удовлетворения выполнением рекомендаций МОК по возвращению россиян и белорусов в соревнования в статусе нейтральных спортсменов.

К теме Медали для диктаторов: почему МОК защищает россиян и допускает их к международным соревнованиям

Автономия спорта, играющая в пользу Путина

Президент МОК похвалил спортивные ассоциации, согласившиеся вернуть представителей стран-агрессоров.

Многие международные федерации организовывали международные спортивные соревнования и даже чемпионаты мира, применяя рекомендации и очень успешно провели эти соревнования. Вы делаете это на фоне разговоров многих, могу сказать, скептиков, которые хотят заставить людей поверить, что это никогда не сработает,

– заявил симпатик Путина.

Заметим, что Бах ни словом не упомянул бойкот украинских федераций, отказавшихся ехать на соревнования с участием "нейтральных" атлетов, имеющих контракты с российской армией.

Также чиновник раскритиковал заявление лидеров Большой семерки (G7), которые призвали МОК сосредоточиться на честных спортивных соревнованиях и не допустить к международным соревнованиям представителей России и Беларуси.

Это именно наша позиция. Позиция, защищающая автономию спорта. Это наша позиция по установлению этих рекомендаций для обеспечения нейтралитета спортсменов с российским или белорусским паспортом на международных соревнованиях,

– сказал Бах.

Ползучий возврат россиян и белорусов