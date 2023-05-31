Новые заявления немецкий чиновник объявил на Генеральной ассамблее Ассоциации международных летних олимпийских федераций (ASOIF) в швейцарском городе Лозанна. Томас Бах не скрывал удовлетворения выполнением рекомендаций МОК по возвращению россиян и белорусов в соревнования в статусе нейтральных спортсменов.
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Автономия спорта, играющая в пользу Путина
Президент МОК похвалил спортивные ассоциации, согласившиеся вернуть представителей стран-агрессоров.
Многие международные федерации организовывали международные спортивные соревнования и даже чемпионаты мира, применяя рекомендации и очень успешно провели эти соревнования. Вы делаете это на фоне разговоров многих, могу сказать, скептиков, которые хотят заставить людей поверить, что это никогда не сработает,
– заявил симпатик Путина.
Заметим, что Бах ни словом не упомянул бойкот украинских федераций, отказавшихся ехать на соревнования с участием "нейтральных" атлетов, имеющих контракты с российской армией.
Также чиновник раскритиковал заявление лидеров Большой семерки (G7), которые призвали МОК сосредоточиться на честных спортивных соревнованиях и не допустить к международным соревнованиям представителей России и Беларуси.
Это именно наша позиция. Позиция, защищающая автономию спорта. Это наша позиция по установлению этих рекомендаций для обеспечения нейтралитета спортсменов с российским или белорусским паспортом на международных соревнованиях,
– сказал Бах.
Ползучий возврат россиян и белорусов
- Напомним, что в марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям вернуть россиян и белорусов.
- К инициативе МОК прислушались ассоциации по стрельбе из лука, гребли, велоспорту, фехтованию, гольфу, дзюдо, современному пятиборью, стрельбе, скейтбордингу, настольному теннису, тхэквондо, триатлону и борьбе.
- Однако международные федерации легкой атлетики, бадминтона, конного спорта, спортивного скалолазания и серфинга отказались облегчать жизнь террористам.
- Отметим, что чемпионаты мира по дзюдо да тхэквондо состоялись без участия украинских спортсменов, бойкотировавших соревнования из-за участия россиян и белорусов.