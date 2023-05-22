С 19 по 21 мая в японском городе Хиросима прошел саммит стран G7. Среди гостей мероприятия был и президент Украины Владимир Зеленский.

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Одной из тем саммита были санкции против России по спорту. В конце марта Международный олимпийский комитет принял контраверсионное решение разрешить федерациям допускать к соревнованиям игроков из России и Беларуси.

В G7 не видят Россию в спорте

Правда, это будет разрешен в нейтральном статусе и только для представителей индивидуальных видов спорта. Лидеры стран G7 опубликовали совместное заявление по поводу невозможности представления российскими спортсменами их государства.

Полностью уважая автономию спортивных организаций, мы поддерживаем честную спортивную конкуренцию, а также намерены сделать так, чтобы российские и белорусские спортсмены никоим образом не выступали как представители своих государств,

– говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Справка. Участниками саммита были президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджия Мэлони, премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

МОК пожаловался на Украину

После этого Международный олимпийский комитет опубликовал ответ на заявление лидеров стран G7. В организации намекнули, что все члены МОК должны прислушиваться к позиции этих государств.

"Международный олимпийский комитет одобряет упоминание о спорте в заявлении лидеров G7 по Украине, которое они опубликовали во время саммита в Хиросиме. Это полностью согласуется с позицией МОК. Президент МОК Томас Бах тепло приветствует поддержку G7 автономии спорта и рекомендаций МОК по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом только как нейтральных спортсменов, это обязательство по автономии спортивных организаций происходит в решающее время, когда ей угрожают несколько правительств.

Мы очень благодарны лидерам G7 за их недвусмысленное заявление. К сожалению, некоторые страны, в том числе европейские, выходят за рамки этих очень строгих рекомендаций МОК. Они препятствуют, чтобы не допустить спортсменов из своих стран в международные соревнования, а также влияют на организацию международных соревнований на своей территории. МОК искренне надеется, что эти страны примут это заявление G7 к серьезному вниманию, чтобы международный спорт снова мог выполнить свою миссию по объединению мира в мирной борьбе.

– заявил Международный олимпийский комитет.

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Напомним, что в ответ на резонансное разрешение от МОК правительство Украины запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где есть участники из России или Белоруссии. В противном случае федерация может потерять статус "национальной" и, как следствие, финансирование со стороны государства.

К слову, МОК пока не определился с возможным участием россиян и белорусов в Олимпийских играх-2024 в Париже. Впрочем глава организации Томас Бах уже намекнул то, что это возможно.