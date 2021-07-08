Гимн Дании, лазер и пиротехника: в УЕФА открыли три дела против Англии

Второй полуфинал Евро – 2020 Англия-Дания отметился не только скандалом на футбольном поле. Английские фанаты позорно повели себя на трибунах, за что сборная может получить наказание.

Англия может "получить" за поведение фанатов

Представители УЕФА открыли дисциплинарные дела после полуфинального матча Евро-2020. Сначала болельщики провокационно вели себя во время исполнения гимна Дании.

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Не обошлось без выходок фанов и во время самого поединка. Болельщики Англии использовали пиротехнику. А самый позорный поступок в их исполнении был во время пенальти в ворота соперника. Арбитр встречи придумал пенальти после картинного падения Рахима Стерлинга.

Английские фанаты решили помочь своей сборной, а особенно Гарри Кейну, который выполнял удар с отметки. Один из болельщиков на "Уэмбли" светил лазером в лицо голкипера Петера Шмейхеля. Таким поступком от хотел ослепить глаза датского стража ворот и помешать ему отразить пенальти.

Пока неизвестно, как УЕФА накажет английскую команду за такие выходки их фанатов. Напомним, что полуфинальная встреча с Данией завершилась победой подопечных Гарета Саутгейта 2:1. Как раз гол Кейна с пенальти стал победным в поединке.

Отметим, что в момент назначения 11-метрового в ворота гостей на футбольном поле были сразу два мяча. Судья должен был остановить игру своим свистком и забрать лишний. Но у нидерландского рефери свои правила.

Финал чемпионата Европы-2020 Англия – Италия состоится на лондонском "Уэмбли". Встреча запланирована на 11 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.