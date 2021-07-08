Англія може "отримати" за поведінку фанатів

Представники УЄФА відкрили дисциплінарні справи після півфінального матчу Євро-2020. Відзначились фанати англійської збірної. Спершу уболівальники провокативно поводили себе під час виконання гімну Данії.

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Не обійшлось без витівок фанів і під час самого поєдинку. Уболівальники Англії використовували піротехніку. А найбільш ганебний вчинок у їх виконанні був під час пенальті у ворота суперника. Арбітр зустрічі вигадав пенальті після картинного падіння Рахіма Стерлінга.

Англійські фанати вирішили допомогти своїй збірній, а особливо Гаррі Кейну, який виконував удар з позначки. Один із уболівальників на "Вемблі" світив лазером в обличчя голкіпера Петера Шмейхеля. Таким вчинком від хотів засліпити очі данського стража воріт та завадити йому відбити пенальті.

Наразі невідомо, як УЄФА покарає англійську команду за такі витівки їх фанатів. Нагадаємо, що півфінальна зустріч з Данією завершилась перемогою підопічних Гарета Саутгейта 2:1. Якраз гол Кейна з пенальті став переможним у поєдинку.

Відзначимо, що у момент призначення 11-метрового у ворота гостей на футбольному полі були відразу два м'ячі. Суддя повинен був зупинити гру своїм свистком та забрати зайвий. Але у нідерландського рефері свої правила.

Фінал чемпіонату Європи-2020 Англія – Італія відбудеться на лондонському "Вемблі". Зустріч запланована на 11 липня. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.