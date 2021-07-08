Англія може "отримати" за поведінку фанатів
Представники УЄФА відкрили дисциплінарні справи після півфінального матчу Євро-2020. Відзначились фанати англійської збірної. Спершу уболівальники провокативно поводили себе під час виконання гімну Данії.
Це варто прочитати Спірний пенальті, який розлютив Європу: вибух у ЗМІ після скандалу у матчі Євро Англія – Данія
Не обійшлось без витівок фанів і під час самого поєдинку. Уболівальники Англії використовували піротехніку. А найбільш ганебний вчинок у їх виконанні був під час пенальті у ворота суперника. Арбітр зустрічі вигадав пенальті після картинного падіння Рахіма Стерлінга.
Англійські фанати вирішили допомогти своїй збірній, а особливо Гаррі Кейну, який виконував удар з позначки. Один із уболівальників на "Вемблі" світив лазером в обличчя голкіпера Петера Шмейхеля. Таким вчинком від хотів засліпити очі данського стража воріт та завадити йому відбити пенальті.
- Наразі невідомо, як УЄФА покарає англійську команду за такі витівки їх фанатів. Нагадаємо, що півфінальна зустріч з Данією завершилась перемогою підопічних Гарета Саутгейта 2:1. Якраз гол Кейна з пенальті став переможним у поєдинку.
- Відзначимо, що у момент призначення 11-метрового у ворота гостей на футбольному полі були відразу два м'ячі. Суддя повинен був зупинити гру своїм свистком та забрати зайвий. Але у нідерландського рефері свої правила.