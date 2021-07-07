На 30-й минуте Дания вышла вперед, но уже через 10 минут счет стал равным.

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Датчане потеряли свое преимущество незадолго до перерыва. Кейн раскрыл оборону удивительным пасом на ход Сака. Последовал прострел во вратарскую. Стерлинг был готов замкнуть или промазать, но его участие не требовалось. Кьер забил в свои ворота в подкате.

Интересно, что это уже 11-й автогол на нынешнем розыгрыше европейского первенства. Это уже на 2 гола больше, чем на всех предыдущих чемпионатах Европы вместе взятых.

Видео автогола Кьера