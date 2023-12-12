Исполняющая обязанности президентки Федерации легкой атлетики Украины Ольга Саладуха прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в Париже под нейтральным флагом.

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Что планирует делать Украина

Саладуха подчеркнула, что россияне даже под нейтральным флагом не должны пересекать границу.

"Решение, принятое на прошлой неделе МОК, очень возмутило украинцев. Оно было быстрым, неожиданным. В то же время я бы очень хотела поблагодарить международные федерации бадминтона и легкую атлетику, которую я представляю, за то, что они не позволили выступать россиянам и белорусам в любом случае. каком статусе.

Мы же теперь должны делать все, чтобы собирать факты о санкционных спортсменах стран-агрессоров. В ноябре прошлого года мы выступили с идеей создать рабочую группу, объединившую министерства, спортивные организации и т.д.

Я возглавляю санкционную группу в парламенте. В санкционном списке уже более 300 человек, нарушивших все принципы, "зигировали", вели себя как пропагандисты. Собираем факты. Эти люди даже под нейтральным флагом не должны пересекать границу. Будем обращаться к правительству Франции, чтобы заблокировали их визы.

Украина должна выступить

Саладуха отмечает, что украинские спортсмены должны выступить на Играх.

"Если бойкотировать, то бойкот должен быть активным. Надо ехать на Олимпиаду и доказывать свою правоту, демонстрировать недопустимость участия этих спортсменов в олимпийском спортивном празднике.

Бойкот должен быть только в последний момент. После того как используем все возможные рычаги воздействия. Словом, должны выступать на Играх, поднимать наше знамя и делать все, чтобы санкционных спортсменов на аренах не было", – сказала Саладуха.