Очередная проблема Динамо: киевляне потеряли еще одного игрока основы из-за проблем со здоровьем

Киевское "Динамо" продолжают преследовать проблемы. Ведущие игроки столичного клуба получают травмы, требующие от Луческу дополнительного мозгового штурма.

Георгий Бущан не сможет помочь киевскому Динамо в течение 4-6 недель. "Бело-синие" остаются только с одним вратарем в обойме.

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Вратарское проклятие

Главный голкипер Динамо и сборной Украины перенесет операцию на спине. Бущан нуждается в вынужденном хирургическом вмешательстве по удалению межпозвонковой грыжи. Игрок пробудет в лазарете в течение 4-6 недель. Бущан в этом сезоне уже пропускал несколько месяцев спустя проблемы с коленом.

Второй вратарь столичного клуба Денис Бойко также травмирован. Опытный голкипер уже перенес свою операцию после травмы колена, но требует еще 2-3 месяца для восстановления. Единственным стражем ворот Динамо остается Руслан Нещерет, которому Луческу не успевает доверять место в стартовом составе.

Другие травмированные игроки