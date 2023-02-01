Очередная проблема Динамо: киевляне потеряли еще одного игрока основы из-за проблем со здоровьем
Источник:Официальный сайт Динамо Киев
Киевское "Динамо" продолжают преследовать проблемы. Ведущие игроки столичного клуба получают травмы, требующие от Луческу дополнительного мозгового штурма.
Георгий Бущан не сможет помочь киевскому Динамо в течение 4-6 недель. "Бело-синие" остаются только с одним вратарем в обойме.
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Вратарское проклятие
Главный голкипер Динамо и сборной Украины перенесет операцию на спине. Бущан нуждается в вынужденном хирургическом вмешательстве по удалению межпозвонковой грыжи. Игрок пробудет в лазарете в течение 4-6 недель. Бущан в этом сезоне уже пропускал несколько месяцев спустя проблемы с коленом.
Второй вратарь столичного клуба Денис Бойко также травмирован. Опытный голкипер уже перенес свою операцию после травмы колена, но требует еще 2-3 месяца для восстановления. Единственным стражем ворот Динамо остается Руслан Нещерет, которому Луческу не успевает доверять место в стартовом составе.
Другие травмированные игроки
- активно восстанавливается после травмы один из лидеров киевлян Николай Шапаренко. Игрок получил ужасную травму колена в матче против Фенербахче.
- Также Богдан Леднев, только вернувшийся в Динамо, не сможет помочь своему клубу в течение трех месяцев. Полузащитнику диагностировали перелом голени.