Большая потеря в центре поля

Динамо не только проиграло 2:1, но и не смогло избежать кадровых потерь. Фенербахче в прямом смысле этого слова выигрыш себе победу, грубо играя против футболистов киевского клуба.

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Итогом стала ужасная травма одного из лидеров киевлян Николая Шапаренко, полученного в борьбе. По сообщению СМИ, медицинское обследование только подтвердило серьезность повреждения. У футболиста разрыв крестообразной связки колена. Поэтому сезон в этом году для динамовца закончен.

Если информация подтвердится, полузащитник уже не выйдет на футбольное поле в 2022 году. До конца года киевляне проведут еще 18 матчей. Также это большая потеря сборной Украины, которая в сентябре проведет игры Лиги наций.

К слову. В новом сезоне Шапаренко отыграл за Динамо 9 матчей, в которых отличился одним ассистом.

Отметим, что единственный гол киевлян в поединке против Фенербахче забил Виктор Цыганков.