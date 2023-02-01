20-летний центральный защитник будет выступать в английском клубе по 30 июня 2028 года. Илья Забарный будет выступать за Борнмут под 27-мномером.

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Забарный: Настал момент прощаться с родным клубом

Официально финансовая часть трансфера не сообщается. Однако в СМИ была информация, что вроде бы Динамо получит за своего лидера 25 миллионов евро плюс бонусы. Также киевляне должны получить 20% от продаж Ильи.

В заключение Забарный записал видеообращение к украинцам, фанатам Динамо и киевскому клубу. Он заверил, что его переход в АПЛ это полностью их заслуга.

Уважаемые болельщики! Настал момент прощаться с родным клубом, который вырастил меня того, кем я сейчас являюсь. Хочу поблагодарить наших храбрых воинов, защитников за возможность представлять нашу страну на мировом уровне. Также благодарю вас за безумную поддержку, партнеров по команде, тренерскому штабу, медицинскому персоналу. Это полностью ваша награда. Благодарю руководство ФК Динамо Киев, что дали шанс проявить себя в одном из лучших чемпионов мира. Навсегда в сердце моем! Скоро увидимся!,

– сказал Забарный.

Прощальное видеообращение Забарного с Динамо

К слову. Забарный провел за Динамо 84 матча. В своем последнем сезоне за киевский клуб Илья отыграл 25 поединков, в которых не отличался результативными действиями. Со столичной командой стал чемпионом страны, получил Кубок и Суперкубок Украины.