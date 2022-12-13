По информации журналиста, Николай Шапаренко вернется в общую группу уже в одно из тренировочных сборов Динамо. Футболист сделает все возможное, чтобы подготовиться ко второй части сезона УПЛ.

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Цыганик: Очень надеюсь, что он будет готов на вторую часть сезона

Шапаренко восстановится в одном из тренировочных сборов, начнет подготовку в составе Динамо и, я очень надеюсь, что он будет готов на вторую часть сезона и будет игроком основного состава, на которого можно будет рассчитывать,

– сказал Игорь Цыганик.

Напомним, что 24-летний полузащитник сборной Украины получил травму в матче Лиги Европы против турецкого Фенербахче. Тот поединок больше походил на мясорубку, чем на футбольную игру.

Динамовец разорвал переднюю крестообразную связку коленного сустава. Шапаренко перенес операцию и продолжает восстанавливать от ужасающего повреждения. Раньше Николай показывал, как снова учится ходить.

К слову. В сезоне-2022/2023 Шапаренко успел провести за Динамо 9 матчей, в которых совершил одну голевую передачу.

Киевский клуб вылетел из еврокубков, поэтому продолжит свои выступления на уровне УПЛ. "Бело-синие" закончили первую часть сезона украинского первенства на третьем месте, имея в своем активе 30 очков. Столько же у Шахтера, занимающего второе место.

Первый официальный матч подопечные Мирчи Луческу сыграют 4 марта против Ингульца.