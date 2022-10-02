Восстановление динамовца

23-летний полузащитник киевского клуба делает свои первые шаги после операции. Николая Шапаренко ждет длительное восстановление. Футболист пропустит ориентировочно шесть месяцев.

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Напомним, что страшную травму Шапаренко получил в игре Лиги Европы против Фенербахче. У динамовца разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. Поэтому сезон в этом году для Николая досрочно закончен.

Шапаренко показал, как снова учится ходить после операции.

Первые шаги,

– подписал видео футболист.

Восстановление Николая Шапаренко: смотрите видео

К слову. В сезоне-2022/2023 Шапаренко успел провести 9 матчей, в которых совершил одну голевую передачу.