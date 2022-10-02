Восстановление динамовца
23-летний полузащитник киевского клуба делает свои первые шаги после операции. Николая Шапаренко ждет длительное восстановление. Футболист пропустит ориентировочно шесть месяцев.
Смотрите также Соболь отметился фантастическим голом со штрафного за Брюгге: победное видео
Напомним, что страшную травму Шапаренко получил в игре Лиги Европы против Фенербахче. У динамовца разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. Поэтому сезон в этом году для Николая досрочно закончен.
Шапаренко показал, как снова учится ходить после операции.
Первые шаги,
– подписал видео футболист.
Восстановление Николая Шапаренко: смотрите видео