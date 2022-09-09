Бущан может пропустить матчи сборной

На послематчевой пресс-конференции наставник "бело-синих" Мирча Луческу отметил жесткую игру турецкого клуба. Он также сообщил, что голкипер играл с большим дискомфортом из-за неудовлетворительного поведения игроков Фенербахче на поле.

К теме Фенербахче устроил корриду на поле: Луческу демонстративно покинул пресс-конференцию – видео

В клубе сообщили насколько серьезна травма голкипера команды. Там рассказали, что Георгий Бущан повредил коленный сустав во время игры против Фенербахче.

Вратарь Динамо провел на поле все 90 минут, однако чувствовал дискомфорт в течение матча.

Медики киевской команды отмечают, что футболист мог получить травму мениска. Игроку понадобится подробное обследование. Голкипер может быть вне игры около месяца.

Судя по этой информации, Бущан может пропустить матчи национальной команды против Шотландии, которые пройдут уже в этом сентябре.

Фенербахче – Динамо: главное

Первый стартовый матч в лиге Европы закончился для Динамо поражением 2:1. Единственным голом среди украинцев отличился Виктор Цыганков.

Мирча Луческу посетил послематчевую пресс-конференцию, однако она была для него очень короткой. Он назвал игру соперников жесткой и даже сравнил ее с корридой.

Поскольку Бущан не единственный, кто травмировался во время матча. Серьезное повреждение получил Николай Шапаренко. У футболиста разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. Отмечают, что для обновления игроку понадобится как минимум 6 месяцев.

Местные болельщики снова прибегли к отвратительному поступку. Они посетили матч в масках с владимиром путиным, а также восклицали его имя. Они также осмелились швырять бутылки у игроков киевского клуба.