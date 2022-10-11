Опытный голкипер получил травму в матче 6-го тура УПЛ против львовского Руха. Денис Бойко травмировался в конце первого тайма в моменты, когда неудачно приземлился на правую ногу. После помощи медиков и перерыва вратарь вернулся на футбольное поле.

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Кадровая вратарская проблема киевлян

Но отыграл только минуты второго тайма и попросил замену. Бойко не смог продолжить игру. Еще во время матча спортивный врач Дмитрий Бабелюк спрогнозировал у Дениса проблемы с "крестами".

Динамо Киев Inside подтвердило, что у вратаря разрыв крестообразных связок. По их информации, Бойко ждет хирургическое вмешательство в Испании, где ранее прооперировались другие два динамовца Георгий Бущан и Николай Шапаренко. Бойко пробудет вне футбола до конца весны 2023 года.

Как сообщает официальный сайт Динамо, Бойко вместе с командой прибыл в Краков, где киевляне сыграют в 4 туре группового раунда Лиги Европы против французского Ренна. Денис ждет вердикт врачей.

Из-за повреждения Бойко к главной команде присоединился вратарь юношеской команды Юрий Авраменко. Теперь шанс проявить себя будет у молодого Руслана Нещерета.

Напомним, что у Шапаренко тоже проблемы с "крестами", а Бущан будет восстанавливаться от повреждения до конца октября. Оба получили травмы в матче Лиги Европы против турецкого Фенербахче.

Обратите внимание! Матч Лиги Европы Динамо – Ренн состоится 13 октября в 19.45. Предыдущая игра окончилась победой французов 2:1.