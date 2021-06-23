Гент высмеял предложение Милана по трансферу Яремчука

Гент отреагировали на предложение Милана по трансферу забивного нападающего Романа Яремчука. Бельгийский клуб не собирается отпускать футболиста в Милан.

Смешное предложение Милана

Миланский клуб в летнее трансферное окно планирует усилить атакующую линию команды. В команде ищут замену Златану Ибрагимовичу, который недавно перенес операцию на колене и пропустит начало сезона.

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Милан хочет взять в аренду Романа Яремчука. Итальянцы сделали Генту предложение на один год за 3 миллиона евро. В соглашение футболиста должен был присутствовать пункт обязательного выкупа украинского нападающего за 15 миллионов евро.

Технический директор бельгийцев Мишель Лючини отреагировал на возможный переход. Функционер высмеял предложение итальянцев.

Это смешно! Мы в таком участии не принимаем,

– заявил Луси.

Бельгийский Гент хочет выручить за футболиста сборной Украины 20-25 миллионов евро. Такая сумма превышает предложение Милана. Интересно, что специализированный портал Transfermarkt оценил стоимость футболиста в 15 миллионов евро. Такие же деньги предлагают за Яремчука итальянцы.

Ранее отмечали, что не последнее слово в трансфере Яремчука в Милан сыграет Андрей Шевченко – бывший футболист итальянского клуба и нынешний наставник сборной Украины.

Заинтересованность других клубов