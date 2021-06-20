Трансфер с участием Шевченко
Роман Яремчук в первых двух матчах сборной Украины на Евро-2020 отметился двумя голами – в воротах Нидерландов и Северной Македонии. Такая результативность привлекла внимание Милана.
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Технический директор клуба Паоло Мальдини уже якобы ведет переговоры с "буйволами". По информации итальянского журналиста, "россонери" готовы отдать за форварда 15 – 16 миллионов евро. Клуб Серии А не исключает вариант с арендой Яремчука, которая обойдется итальянцам в 3 миллиона евро.
Интересно, что участие в этом трансфере может принять нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко. Тренер дважды выступал в футболке Милана в течение 1999/2006 и 2008/2009 годов.
- Уже после чемпионата Европы-2020 Гент обещал отпустить забивного форварда. Бельгийский клуб ранее хотел выручить 20 – 30 миллионов евро, если в разы больше, чем предлагают итальянцы.
- Перед Евро-2020 нападающий не стал конкретно отвечать на вопрос о своем будущем в Бельгии.
- В этом сезоне Яремчук сыграл 43 матча за Гент во всех турнирах, в которых 23 раза отмечался в воротах соперников во всех турнирах и отдал 8 ассистов.
- Его соглашение с бельгийцами рассчитано до конца июня 2025 года. Специализированный портал Transfermarkt оценил стоимость футболиста в 15 миллионов евро.