Трансфер с участием Шевченко

Роман Яремчук в первых двух матчах сборной Украины на Евро-2020 отметился двумя голами – в воротах Нидерландов и Северной Македонии. Такая результативность привлекла внимание Милана.

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Технический директор клуба Паоло Мальдини уже якобы ведет переговоры с "буйволами". По информации итальянского журналиста, "россонери" готовы отдать за форварда 15 – 16 миллионов евро. Клуб Серии А не исключает вариант с арендой Яремчука, которая обойдется итальянцам в 3 миллиона евро.

Интересно, что участие в этом трансфере может принять нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко. Тренер дважды выступал в футболке Милана в течение 1999/2006 и 2008/2009 годов.