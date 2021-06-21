Гент может не отпустить Яремчука в Милан
"Россонери" активно ищут замену Златану Ибрагимовичу, который недавно сделал операцию на колене. Звездный швед пропустит начало сезона Серии А. Итальянский гранд хочет иметь в своей обойме целых три таранных форварда.
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Также в шорт-лист Милана входит нападающий Оливье Жиру, но его возможный трансфер не связан с делом Яремчука. Камнем преткновения в трансфере украинца в Милан может стать финансовая часть перехода. Бельгийский клуб поставил высокую планку в 25 миллионов евро.
Заинтересованность других клубов
Яремчук попал в объективы не только Милана. Забивным форвардом интересуются английский Вест Хэм и немецкий Вольфсбург. Последний уже вроде готовит предложение. Сейчас Яремчук выступает за сборную Украины на Евро-2020. В двух первых встречах футболист отметился двумя голами. Такая результативность лишь больше привлекает внимание к форварду и повышает его трансферную стоимость.
- Бельгийский Гент обещал отпустить забивного форварда после Евро-2020. Перед стартом турнира Яремчук не стал конкретно отвечать на вопрос о своем будущем в Бельгии.
- В этом сезоне Яремчук сыграл 43 матча за Гент во всех турнирах, в которых 23 раза отличился в воротах соперников во всех турнирах и отдал 8 ассистов.
- Его контракт с клубом Бельгии рассчитан до конца июня 2025 года. Специализированный портал Transfermarkt оценил стоимость футболиста в 15 миллионов евро.