Первая ракетка Украины Элина Свитолина будет участвовать на турнире в Риме и соревнованиях Большого шлема во Франции. Соревнования должны проходить уже в сентябре-октябре этого года.

Фамилия теннисистки уже появилась в предварительных списках Premier 5 в Риме, который начнется уже 21 сентября, а также на Ролан Гаррос. Турнир во Франции должен был стартовать еще в мае, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на конец сентября, сообщает БТУ.

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Участие на Ролан Гаррос

Эти турниры могут стать первыми для Свитолиной после возобновления сезона. Девушка принимала уже участие лишь в выставочных турнирах. А от участия на US Open 25-летняя украинка отказалась, чтобы не рисковать своим здоровьем и целой команды.

В 2019 году Свитолина потерпела поражение от Азаренко уже во втором круге турнира в Риме, а на Ролан Гаррос пробилась в третий круг, где уступила Мугурусе.

Что такое Ролан Гаррос?

Это чемпионат по теннису, который проходит во Франции. Он является одним из четырех турниров серии Большого шлема, проходит после Открытого чемпионата Австралии, но перед Уимблдонским турниром и Открытым чемпионатом США.

Результаты Свитолиной в первых выставочных турнирах после карантина

Свитолина одержала победу в Германии. Это был первый выход на корт против соперницы для Свитолиной после карантина и сразу удачный. В финале украинка победила чешку Петру Квиткову в сверхнапряженном финальном поединке. Победительницу девушки определяли интересным способом. Вместо последнего сета был супер тай-брейк. Здесь для победы надо было набрать 10 очков. Победу одержала Свитолина, выиграв 10: 5.

После победы Свитолина провела очередной выставочный поединок. Но на этот раз на турнире в Берлине в матче за третье место украинка проиграла 32-й ракетке мира Андреа Петкович из Германии.