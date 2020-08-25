Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, которая травмировалась в прошлом раунде, одержала победу над американкой Бернардой Перой. В 1/8 финала в Нью-Йорке украинку ждет сложное противостояние с Наоми Осакой.

Ястремская победила соперницу в трех сетах на турнире Western & Southern Open. Матч длился 2 часа и 5 минут, информирует 24 канал.

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Героический матч

Даяна Ястремская (Украина) – Бернарда Пера (США) 2:1 (7:6(5), 4:6, 6:3)

Начало матча было не лучшим для украинской теннисистки, подачи Перы были слишком коварными, чтобы удачно после них контратаковать. Перемещения Даяны на корте были не слишком активными из-за травмы. Все шло к тому, что американка, которая вела с брейком, возьмет первый сет, но в концовке Бернарда немного занервничала, чем сумела воспользоваться Ястремская и забрать первую партию на тай-брейке.

Во втором сете у украинки возникли ощутимые проблемы с ногой, сначала ее перетайпировал врач, а впоследствии с мышцами немного поработал физиотерапевт, но это не помогло не потерпеть поражение в сете – 1:1.

Команда Даяны видела, что спортсменке очень нелегко дается этот поединок, и даже предложила досрочно завершить поединок, но теннисистка показала свой характер и осталась на корте.

Третий сет шел на равных до счета 2:2, после чего Пера на подаче не выиграла ни одного гейма. Ястремская сделала счет во встрече комфортным для себя 5:2 и уже не подпускала соперницу. Пера еще сделала один брейк, но проиграла матч Даяне, которая сегодня сильнее хотела выиграть и в нужные моменты выдавала свой максимум.

В следующем раунде Ястремская сыграет против японки Наоми Осаки, которая занимает 10 строчку в рейтинге WTA. Следующему матчу добавляет интригу то, что тренер Ястремской Саша Баин является экс-наставником японки. До этого теннисистки еще ни разу не пересекались на корте.

Ястремская – Перу обзор матча