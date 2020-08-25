Перша ракетка України Еліна Світоліна позмагається за перемогу на турнірі у Страсбурзі (Франція). Ці змагання стануть останніми перед участю на Ролан Гаррос.

Світоліна заявилася на турнір WTA International, який запланований в Страсбурзі (Франція). Про це повідомляє btu.org.ua.

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Змагання у Страсбурзі заплановані у період з 20-26 вересня. Це за тиждень до старту паризького Ролан Гаррос. Світоліна вже заявилась на турнір.

Також Еліна планує зіграти у Мадриді у вересні, цей турнір стане першим офіційним після відновлення сезону для українки.

Додамо, що з нагоди Дня Незалежності України Еліну Світоліну нагородили орденом "За заслуги" II ступеня.

Результати Світоліної у перших виставкових турнірах після карантину

Світоліна здобула перемогу у Німеччині. Це був перший вихід на корт проти суперниці для Світоліної після карантину і відразу вдалий. У фіналі українка перемогла чешку Петру Квіткову у наднапруженому фінальному поєдинку. Переможницю дівчата визначали у цікавий спосіб. Замість останнього сету був супер тай-брейк. Тут для перемоги треба було набрати 10 очків. Перемогу здобула Світоліна, вигравши 10:5.

Після звитяги Світоліна провела черговий виставковий поєдинок. Але цього разу на турнірі у Берліні у матчі за третє місце українка програла 32-й ракетці світу Андреа Петковіч з Німеччини.