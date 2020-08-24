Ребров и Свитолина получили государственные награды Украины по случаю Дня Независимости
По случаю Дня Независимости Украины президент Владимир Зеленский вручил государственные награды. Отличия получили и украинские спортсмены и тренеры.
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров и теннисистка Элина Свитолина награждены орденами "За заслуги" II степени. Соответствующий указ опубликован на сайте Президента Украины.
Напомним Свитолина попала в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes
Орден князя Ярослава Мудрого V степени получили два олимпийских чемпиона – Владимир Голубничий (спортивная ходьба) и Григорий Крисс (фехтование)
Анатолий Ломаченко – отец и тренер боксера Василия Ломаченко, награжден орденом "За заслуги" I степени. Такой же орден получил и главный тренер штатной команды национальных сборных команд Украины по видам спорта лиц с инвалидностью Александр Каспаров.
Еще три человека награждении орденом "За заслуги" III степени:
- начальник коммунального учреждения "Ровенский региональный центр физической культуры и спорта лиц с инвалидностью "Инваспорт" Андрей Демчук;
- главный тренер штатной команды национальной сборной команды Украины по легкой атлетике Вячеслав Тиртишник;
- спортсмен-инструктор штатной команды национальных сборных команд Украины по видам спорта лиц с инвалидностью Игорь Ярмонов.
Сразу 16 человек стали заслуженными работниками физической культуры и спорта. Среди них стоит выделить стронгмена Василия Вирастюка и президента Федерации греко-римской борьбы Украины Олега Сазонова.