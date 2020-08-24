По случаю Дня Независимости Украины президент Владимир Зеленский вручил государственные награды. Отличия получили и украинские спортсмены и тренеры.

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров и теннисистка Элина Свитолина награждены орденами "За заслуги" II степени. Соответствующий указ опубликован на сайте Президента Украины.

Напомним Свитолина попала в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes

Орден князя Ярослава Мудрого V степени получили два олимпийских чемпиона – Владимир Голубничий (спортивная ходьба) и Григорий Крисс (фехтование)

Анатолий Ломаченко – отец и тренер боксера Василия Ломаченко, награжден орденом "За заслуги" I степени. Такой же орден получил и главный тренер штатной команды национальных сборных команд Украины по видам спорта лиц с инвалидностью Александр Каспаров.

Еще три человека награждении орденом "За заслуги" III степени:

начальник коммунального учреждения "Ровенский региональный центр физической культуры и спорта лиц с инвалидностью "Инваспорт" Андрей Демчук;

главный тренер штатной команды национальной сборной команды Украины по легкой атлетике Вячеслав Тиртишник;

спортсмен-инструктор штатной команды национальных сборных команд Украины по видам спорта лиц с инвалидностью Игорь Ярмонов.

Сразу 16 человек стали заслуженными работниками физической культуры и спорта. Среди них стоит выделить стронгмена Василия Вирастюка и президента Федерации греко-римской борьбы Украины Олега Сазонова.