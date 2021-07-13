На Евро-2020 Яремчук отметился двумя забитыми голами – в ворота сборной Нидерландов и Северной Македонии. Он сыграл во всех пяти матчах нашей команды (выходил в старте). И сумел попасть как в символическую сборную открытий, так и в список худших игроков.

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Портал Transfermarkt перед Евро-2020 оценил Яремчука в 15 миллионов евро. Но бельгийский Гент, за который выступает форвард, не готов его продавать за такую цену. И хочет больше – 25 миллионов евро. Причина в том, что треть от суммы трансфера получит киевское Динамо, откуда Яремчук и перешел в бельгийский клуб.

При этом что в Генте уже смирились с тем, что летом Яремчук покинет команду. И начали искать ему замену. Из Селтика к ним перешел Вакун Байо за 1,6 миллиона евро. А за 2 миллиона евро они приобрели Джанни Бруно из Зюлте-Варегем.

В предыдущем сезоне Яремчук сыграл 43 матча за Гент, в которых забил 23 гола и отдал восемь результативных передач.

Бенфика

В последние дни все чаще речь идет о том, что Яремчук перейдет в португальскую Бенфику. Такую информацию дают бельгийские СМИ. Сам игрок якобы дал согласие на такой переход, осталось лишь, чтобы команды договорились между собой за сумму отступных.

Что касается Бенфики, то команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов и планирует усилить свою атакующую линию. И переход в Бенфику представляется наиболее вероятным. Букмекерская компания Favbet оценивает вероятность такого трансфера коэффициентом 1,2.

Милан

Интерес к Яремчуку проявлял и итальянский Милан. В прошлом сезоне команда боролась за победу в чемпионате Италии, но в конце проиграла эту борьбу своему ожесточенному сопернику Интеру, заняв второе место. Оно дает право сыграть в Лиге чемпионов. В последний раз "россонери" выступали на главном европейском турнире в 2014 году. Но для этого Стефано Пиоли планирует подписать новых игроков.

Но есть преграды на пути этого трансфера. Главная из них – цена. Милан не готов платить больше, чем 15 миллионов евро. А такая сумма не устраивает Гент.

При этом у Яремчука появился серьезный конкурент. Милан может подписать одного из лучших форвардов Евро-2020 Патрика Шика из сборной Чехии. Правда форвард лишь в прошлом сезоне покинул чемпионат Италии, когда перешел из Ромы в немецкий Байер за 26,5 миллиона евро. И вряд ли "фармацевты" продадут его дешевле.

И все же шансы на трансфер Яремчука в Милан сохраняются. В Favbet на этот переход выставили коэффициент 3,3.

Другие варианты

Среди интересных вариантов продолжения карьеры Яремчука есть английский Арсенал. Команда имеет довольно боевой состав, но в АПЛ пока никак не может себя проявить. Изменится ли ситуация после перехода Яремчука – неизвестно, но в Favbet этот переход оценен коэффициентом 2,7.

Еще один английский клуб, куда может перебраться Яремчук – Вулверхэмптон. Хотя "волки" отмечаются своей массовой португализацией. Там даже после того, как команду покинул Нуну Эшпириту Санту, взяли другого португальского тренера – Бруну Лаже из Бенфики. Поэтому и вероятность перехода туда незначительна – коэффициент 25.

Такой же коэффициент 25 на то, что Яремчук станет игроком Ромы. Еще недавно итальянские "волки" хотели подписать игрока. Но после того, как их возглавил Жозе Моуринью, в клубе изменили подход к отбору игроков.

Но может случиться и так, что Яремчук останется в Генте, если бельгийский клуб так и не согласится на предложение других команд. Эксперты такое развитие событий оценили коэффициентом 4,75.

Как бы то ни было, летнее трансферное окно открыто до 1 сентября. И уже вскоре мы узнаем, где украинский нападающий будет выступать в новом сезоне.