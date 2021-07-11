Яремчук переезжает в Португалию

Роман Яремчук согласился на переезд в чемпионат Португалии. 25-летний украинец надеется, что Гент и Бенфика вскоре согласуют его трансфер.

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Бельгийский клуб хочет продать Яремчука за 25 миллионов. В то же время Бенфика стремится снизить цену на забивного нападающего.

Статистика Романа

В сезоне 2020/2021 Яремчук сыграл 43 матча за Гент во всех турнирах. В его активе 23 гола 8 результативных передач.

По данным портала Transfermarkt, его контракт с клубом из Бельгии действует до конца июня 2025 года.

На Евро-2020 Яремчук выходил во всех матчах за сборную Украины. Нападающий забил два гола – по одному в ворота Нидерландов и Северной Македонии.

Также в услугах Романа будто бы был заинтересован итальянский Милан. "Россонери" были готовы заплатить за украинца 15 миллионов евро. Именно такая рыночная стоимость Яремчука.