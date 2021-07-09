В символическую сборную попал голкипер Георгий Бущан. Несмотря на то, что он пропустил 10 голов в пяти матчах, вратарь совершил сразу 15 сейвов (пятое место среди всех голкиперов на Евро-2020).

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А место в центре защиты этой символической сборной занял Николай Матвиенко.

Еще двое игроков – в запасе. Это полузащитник Николай Матвиенко и форвард Роман Яремчук, который дважды отличился забитыми голами.

Стоит добавить, что игроки атаки больше поразили редакцию AS, чем защитники. Поэтому в символической сборной в старте лишь трое защитников и сразу четверо нападающих.

Символическая сборная открытий Евро-2020:

вратарь Георгий Бущан (Украина);

защитники: Йоаким Мехлу (Дания), Николай Матвиенко (Украина), Дензел Дюмфрис (Нидерланды);

Полузащитники: Педри (Испания), Томаш Соучек (Чехия), Миккель Дамсгорд (Дания)

нападающие: Роланд Шаллай (Венгрия), Каспер Дольберг (Дания), Патрик Шик (Чехия), Жереми Доку (Бельгия)

В запасе: Леонардо Спинаццола (Италия), Мерт Мюлдюр (Турция), Ксавер Шлагер (Австрия), Николай Шапаренко (Украина), Дониелл Маллен (Нидерланды), Киффер Мур (Уэльс), Роман Яремчук (Украина).