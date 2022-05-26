Футболку Зинченко продали на аукционе более чем за 6 тысяч долларов: средства пойдут на армию

Украинские футболисты продолжают жертвовать свои вещи на благотворительном аукционе. Футболка Александра Зинченко из Манчестер Сити собрала солидные деньги, которые пойдут на нужды украинской армии.

Прекрасная сумма пойдет на нужды украинских защитников

22 мая Манчестер Сити в невероятном по драматизму матче вырвал победу у Астон Виллы (3:2), хотя по ходу поединка "горожане" проигрывали 0:2. Эта победа позволила Сити завоевать очередное чемпионство в АПЛ.

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Весомый вклад в триумф внес украинский легионер команды Александр Зинченко. Левый защитник "горожан" ассистировал Родри во втором голе МанСити. Работу Зинченко высоко оценил главный тренер команды Пеп Гвардиола.

Это четвертое чемпионство для Зинченко по футболке МанСити. Александр посвятил его Украине , которая продолжает мужественно воевать против России. Футболист пообещал, что обязательно доставит титул в родную страну.

Через два дня после последнего тура АПЛ украинский активист Сергей Стерненко объявил о лоте от Зинченко. На благотворительный аукцион была выставлена ​​футболка Александра с автографом и сертификат на сумму 10 тысяч гривен. Борьбе за невероятный лот была до 25 мая в 18:00.



Лот от Зинченко / Фото с телеграмм-канала Сергея Стерненко

26 мая Стерненко на своем телеграмм-канале отчитался об итогах аукциона. Футболку Зинченко удалось продать за 6800 долларов. Все вырученные средства будут направлены на нужды обеспечения украинской армии.

Футболка Александра Зинченко продана за 6800 долларов. После поступления средств на волонтерский счет все они пойдут на помощь украинской армии,

– написал Стерненко.

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