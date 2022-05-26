Футболку Зинченко продали на аукционе более чем за 6 тысяч долларов: средства пойдут на армию
Источник:телеграмм-канал Сергея Стерненко
Украинские футболисты продолжают жертвовать свои вещи на благотворительном аукционе. Футболка Александра Зинченко из Манчестер Сити собрала солидные деньги, которые пойдут на нужды украинской армии.
Прекрасная сумма пойдет на нужды украинских защитников
22 мая Манчестер Сити в невероятном по драматизму матче вырвал победу у Астон Виллы (3:2), хотя по ходу поединка "горожане" проигрывали 0:2. Эта победа позволила Сити завоевать очередное чемпионство в АПЛ.
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Весомый вклад в триумф внес украинский легионер команды Александр Зинченко. Левый защитник "горожан" ассистировал Родри во втором голе МанСити. Работу Зинченко высоко оценил главный тренер команды Пеп Гвардиола.Интересно! Это четвертое чемпионство для Зинченко по футболке МанСити. Александр посвятил его Украине, которая продолжает мужественно воевать против России. Футболист пообещал, что обязательно доставит титул в родную страну.
Через два дня после последнего тура АПЛ украинский активист Сергей Стерненко объявил о лоте от Зинченко. На благотворительный аукцион была выставлена футболка Александра с автографом и сертификат на сумму 10 тысяч гривен. Борьбе за невероятный лот была до 25 мая в 18:00.
Лот от Зинченко / Фото с телеграмм-канала Сергея Стерненко
26 мая Стерненко на своем телеграмм-канале отчитался об итогах аукциона. Футболку Зинченко удалось продать за 6800 долларов. Все вырученные средства будут направлены на нужды обеспечения украинской армии.
Футболка Александра Зинченко продана за 6800 долларов. После поступления средств на волонтерский счет все они пойдут на помощь украинской армии,
– написал Стерненко.
Зинченко – пример для украинских футболистов
- Уже с первого дня войны Александр начал работать на волонтерском фронте. Он вместе с бывшим наставником сборной Андреем Шевченко занимался сбором гуманитарной помощи и логистикой ее в Украину из Великобритании.
- После одного из матчей левый защитник МанСити подарил болельщику, весь поединок стоявшему с сине-желтым флагом, свою игровую футболку.
- Во встрече против Лидса Зинченко сыграл в патриотических бутсах с надписью "Слава Украине".
- Александр потренировался с 10-летним Андреем, который вынужденно покинул родительский дом из-за агрессии России.
- Зинченко уже прибыл в расположение сборной Украины, чтобы помочь команде выйти на Мундиаль. Уже 1 июня "сине-желтые" сыграют против Шотландии в полуфинале плей-офф отбора чемпионата мира-2022. В случае победы украинцы проведут игру против Уэльса (5 июня), которая будет последней в борьбе за путевку в Катар.