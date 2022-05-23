Щемящее празднование с семьей
Победа с камбеком над Астон Виллой позволила Манчестер Сити завоевать очередное чемпионство в АПЛ (3:2). Александр Зинченко внес большой вклад в победу "горожан".
Смотрите также Хотел бы привезти трофей в Украину, – Зинченко со слезами на глазах о чемпионстве в АПЛ
Украинский легионер вышел на футбольное поле во втором тайме и ассистировал Родри во втором голе МанСити. В послематчевом комментарии главный наставник клуба Пеп Гвардиола выделил большой вклад украинца в триумфальный сезон Сити.
Празднование чемпионства от Зинченко заслуживает отдельного внимания. Александр подошел к фанатской трибуне МанСити и поднял над головой трофей. Потом поставил кубок на поле и окутал его сине-желтым флагом. Один из лидеров сборной Украины дал волю эмоция и не сдержал слез. Успокаивать футболиста подошли партнеры по команде.
Болельщики "горожан" устроили Зинченко овации.
Первыми поздравили Зинченко с "золотом" жена Влада и маленькая дочь Ева, вышедшие на футбольное поле. Счастливая семья сделала на поле несколько памятных фото, а встреча Александра с дочерью одна из самых милых, которую можно было увидеть.
Счастливая семья Зинченко / Фото с инстаграмма футболиста
Празднование титула вместе с семьей: смотрите видео
Статистика Зинченко в сезоне по МанСити
- Для Александра Зинченко чемпионство в сезоне 2021/2022 стало уже четвертым за 5 лет в Манчестер Сити.
- В прошедшем сезоне украинец отыграл 28 поединков, за сыгранное время сделал 5 ассистов.
- В общей сложности теперь в активе футболиста десять трофеев в футболке "горожан".