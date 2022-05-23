Зинченко: Я очень горд быть украинцем

Лишь волевая победа над Астон Виллой в последнем туре принесли Манчестер Сити чемпионский трофей в АПЛ. Подопечные Пепа Гвардиолы создали безумный камбек с 0:2 и стали чемпионами.

Следует увидеть Зинченко заплакал во время празднования чемпионства в АПЛ с флагом Украины: щемящее видео

После поединка Александр Зинченко прокомментировал свое четвертое чемпионство по футболке "горожан" и посвятил его родной Украине. Футболист отметил, что испытывает в этот момент незабываемые эмоции, когда параллельно в твоей стране происходит война против России.

Интересно! В игре против Астон Виллы Зинченко появился на футбольном поле после перерыва и принял непосредственное участие во втором голе "горожан". Александр совершил ассист на Родри.

Зинченко заверил, что горд быть украинцем и однажды хотел бы привезти кубок АПЛ в Украину, ведь украинцы заслуживают увидеть трофей вживую.

Это незабываемые эмоции для меня, для всех голодающих украинцев выживают в моей стране из-за российской агрессии. Я очень горд быть украинцем, и я хотел бы как-то привезти этот трофей в Украину, для всех украинцев, потому что они этого заслуживают,

– сказал легионер английского клуба.

"Честно, я бы умер за этих людей, за их поддержку"

Также в интервью Александр отметил поддержку своих партнеров по команде, при которых готов отдать жизнь. Футболисты Сити сильно поддержали Зинченко в момент начала войны и помогают в настоящее время.

"Это значит для меня все. Честно, я бы умер за этих людей, за их поддержку, ведь то, что они дали мне, как они помогли мне в этот период, самый трудный период в моей жизни, я так это ценю, и никогда не забуду, никогда в жизни.Честно говоря, в какой-то момент в начале этого всего я даже не особо думал о футболе, потому что невозможно не думать о том, что происходит в моей стране одновременно, но благодаря всей той поддержке, которую мне оказывали и раньше , и в этот период, я рад, что нам это удалось", – рассказал украинец.

Зинченко надеется, что клуб продолжит добывать победу в будущем, ведь он этого заслуживает.

Видео комментария Зинченко

Отметим, что празднование Зинченко было пиком трогательности. Александр подошел к фанатской трибуне с кубком, впоследствии окутанным сине-желтым флагом. Сам футболист дал волю эмоциям, а болельщики устроили овации.

Остальные игроки МанСити подошли к украинцу, чтобы поддержать и успокоить футболиста. Вот такую ​​мощную поддержку имеет Украина от Великобритании.

Выступление Зинченко в сезоне-2021/2022