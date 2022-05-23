Манчестер Сити – Астон Вилла 3:2

Голы: Гюндоган, 76, 81, Родри, 78 – Кэш, 37, Коутинью, 69

"Городам" нужно было только побеждать Виллу, чтобы получить очередной чемпионский титул в Англии. К 69-й минуте хозяева полностью проваливали эту задачу, но собрали и вырвали успех, пишет 24 канал.

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Сити традиционно начал поединок с атак. Голкипер Астон Виллы грубо ошибся у линии ворот, когда выбивал мяч. Он изо всех сил вложил прямо в запрессинговавшего Жезуса, но мяч от игрока МанСити полетел за пределы ворот.

Фоден тоже пристреливался из пределов штрафной. Мяч пролетел в считанных сантиметрах у стойки.

Чуть ли не первая атака гостей закончилась голом. Кэш замкнул подачу от Диня и открыл счет в матче – 0:1.

Де Брюйне мог сравнять счет прямо перед уходом в раздевалку, но надежно сыграл защиту гостей. На перерыв команды последовали за минимальной победой Астон Виллы.

Невероятный камбек "горожан"

После отдыха подопечные Гвардиолы побежали вперед, чтобы отыгрываться. Жезус в упор расстреливал ворота соперника после прострела с фланга, но отправил мяч высоко на трибуны.

После перерыва на поле появился Александр Зинченко.

На 69-й минуте гости удвоили свое преимущество и окончательно шокировали соперника. Голкипер выбил мяч из ворот, на втором этаже сразился Воткинс, который головой сбросил на Коутинью. Филиппе красиво обыграл опекуна и попал в ближний угол ворот. Эдерсон даже не успел среагировать на удар – 0:2.

Через семь минут хозяева все-таки отквитали один гол. Стерлинг на фланге накрутил опекуна и навесил прямо на голову Гюндогана – 1:2.

Безумных пять минут выдали "горожане". Спустя еще две минуты счет во встрече стал равным 2:2. Зинченко на фланге обыграл соперника, сместился поближе к штрафной и отдал на Родри, который бильярдным ударом в одно касание прошил нижний угол ворот Астон Виллы. Ассист в активе украинца.

На 81-й минуте Де Брюйне прострелил на дальнюю штангу, где передачу замкнул все тот же Гюндоган – 3:2.

МанСити сделал невероятный камбэк, принесший клубу титул. Манчестер Сити – чемпион АПЛ в сезоне 2021/2022. Ливерпуль остановился в шаге от золотых наград.

"Горожане" с 93 очками завоевали очередной трофей в АПЛ.

Ливерпуль, занявший досадное второе место, уступил лидеру лишь один балл.

Бронзовую позицию занял Челси (74 пункта). Уступившая Сити Астон Вилла закончила чемпионат на 14-м месте.

Манчестер Сити – Астон Вилла: видеообзор матча