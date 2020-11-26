Мир шокирован печальной вестью о смерти легенды футбола. Около миллиона поклонников посетят президентский дворец, чтобы попрощаться с аргентинским футболистом Диего Марадоной.

Такую информацию сообщил источник в правительстве. Двери резиденции Casa Rosada будут открыты с шести утра вторника для всех желающих, которые хотят в последний раз попрощаться с кумиром миллионов, сообщает The Guardian.

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Ожидается, что на прощание с аргентинцем придет не менее одного миллиона болельщиков. Толпы людей уже с самого утра собрались в Буэнос-Айресе. На здание, где будет проходить церемония, повесили траурную ленту. Поклонники Марадоны также собираются возле стадиона, где тот начинал свою карьеру.

По просьбе семьи Марадоны желающие смогут попрощаться с Диего до 16:00 (21:00 по киевскому времени). Пока неизвестно, будет ли продолжена церемония в пятницу.

Президент Аргентины уже объявил трехдневный траур, чтобы почтить память аргентинца, который сделал огромное количество людей страны счастливыми.

Смерть Диего Марадоны: коротко

После празднования своего 60-летия бывший футболист попал в больницу с кровоизлиянием в мозге. Диего был вынужден лечь на операционный стол, чтобы перенести операцию из-за субдуральной гематомы.

Но здоровью легенды ничего не угрожало. Поэтому 11 ноября аргентинца уже выписали из больницы. А уже 25 ноября Марадона перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи приехали, чтобы спасти жизнь легенды футбола. Но было уже слишком поздно. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, в помещении которой звезда футбола отошла в вечность.

Его внебрачный сын Диего Синагра узнал о смерти отца находясь в больнице, где он лечится от коронавируса. Это печальное известие, которое сообщил ему один из представителей СМИ, шокировало 34-летнего сына. После чего он срочно был переведен в реанимацию.

Весь футбольный мир оплакивает смерть Диего Марадоны. Мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис уже предложил переименовать стадион "Сан-Паоло" в честь аргентинца.