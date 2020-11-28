Футболист сборной Украины Матвиенко подтвердил переговоры о переходе в "Наполи"
Футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко мог переехать в Италию. Защитник подтвердил, что вел переговоры с иностранными клубами, в частности – итальянским "Наполи".
В комментарии Calciomercato подтвердил, что вел переговоры с "Наполи" летом 2020 года. По словам Николая, к нему был интерес и от других клубов.
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Да, были переговоры, но не только с представителями "Наполи". Однако у меня нет намерения рассредоточивать свое внимание, хочу фокусироваться на том, что имею сейчас. Моя цель – выходить на поле и приносить результат, независимо от будущего,
– сказал Матвиенко.
Что известно о переходе Матвиенко из "Шахтера"
Зимой 2020 года появилось много слухов, что 24-летний защитник покинет "Шахтер". Главным претендентом на Николая был лондонский "Арсенал".
Англичане якобы хотели арендовать футболистам с правом выкупа. "Шахтер" отказался отпускать своего лидера.
Летом интерес к Матвиенко начали приписывать английским "Эвертону", "Лидсу", "Вест Хэму", "Вулверхэмптону", немецким "Баварии", "Лейпцигу"и французскому "Монако".
Итальянские СМИ писали, что с "Шахтером" о покупке Матвиенко договорился "Наполи".
Теперь же пресса сватает Николая в английский "Ливерпуль", который имеет серьезные кадровые проблемы на позиции защитника.
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