Футболіст збірної України Матвієнко підтвердив перемовини про перехід у "Наполі"
Футболіст збірної України та донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко міг переїхати в Італію. Захисник підтвердив, що вів переговори з іноземними клубами, зокрема – італійським "Наполі".
У коментарі Calciomercato підтвердив, що вів переговори з "Наполі" влітку 2020 року. За словами Миколи, до нього був інтерес і від інших клубів.
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Так, були переговори, але не тільки з представниками "Наполі". Але у мене немає наміру розосереджувати свою увагу, хочу фокусуватися на тому, що маю зараз. Моя мета – виходити на поле і приносити результат, незалежно від майбутнього,
– сказав Матвієнко.
Що відомо про перехід Матвієнка з "Шахтаря"
Взимку 2020 року з'явилося багато чуток, що 24-річний захисник покине "Шахтар". Головним претендентом на Миколу був лондонський "Арсенал".
Англійці буцімто хотіли орендувати футболістам з правом викупу. "Шахтар" відмовився відпускати свого лідера.
Влітку інтерес до Матвієнка почали приписувати англійським "Евертону", "Лідсу", "Вест Хему", "Вулверхемптону", німецьким "Баварії", "Лейпцигу" та французькому "Монако".
Італійські ЗМІ писали, що з "Шахтарем" про купівлю Матвієнка домовився "Наполі".
Тепер же преса сватає Миколу в англійський "Ліверпуль", який має серйозні кадрові проблеми на позиції оборонця.
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