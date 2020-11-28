Футболіст збірної України та донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко міг переїхати в Італію. Захисник підтвердив, що вів переговори з іноземними клубами, зокрема – італійським "Наполі".

У коментарі Calciomercato підтвердив, що вів переговори з "Наполі" влітку 2020 року. За словами Миколи, до нього був інтерес і від інших клубів.

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Так, були переговори, але не тільки з представниками "Наполі". Але у мене немає наміру розосереджувати свою увагу, хочу фокусуватися на тому, що маю зараз. Моя мета – виходити на поле і приносити результат, незалежно від майбутнього,

– сказав Матвієнко.

Що відомо про перехід Матвієнка з "Шахтаря"

Взимку 2020 року з'явилося багато чуток, що 24-річний захисник покине "Шахтар". Головним претендентом на Миколу був лондонський "Арсенал".

Англійці буцімто хотіли орендувати футболістам з правом викупу. "Шахтар" відмовився відпускати свого лідера.

Влітку інтерес до Матвієнка почали приписувати англійським "Евертону", "Лідсу", "Вест Хему", "Вулверхемптону", німецьким "Баварії", "Лейпцигу" та французькому "Монако".

Італійські ЗМІ писали, що з "Шахтарем" про купівлю Матвієнка домовився "Наполі".

Тепер же преса сватає Миколу в англійський "Ліверпуль", який має серйозні кадрові проблеми на позиції оборонця.

До уваги. Контракт Матвієнка з "Шахтарем" чинний до 30 червня 2021 року. Вже взимку футболіст може вести переговори про безкоштовний перехід в інший клуб. Слід зазначити, що трансферна ціна Матвієнка, за даними Transfermarkt, складає майже 10 мільйонів євро.