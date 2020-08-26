Защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко пользуется спросом у европейских топ-клубов.

Четыре клуба английской Премьер-лиги "Эвертон", "Лидс", "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон", а также "Бавария", "Лейпциг" и "Монако" проявляют интерес к Матвиенко. Об этом информирует портал 90min.com.

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Сообщается, что за Матвиенко придется заплатить около 20 миллионов фунтов, что является немалой, но и вполне доступной суммой для всех перечисленных клубов.

"Арсенал", который ранее проявлял интерес к Матвиенко, сфокусировался на других целях. В частности, "канониры" близки к подписанию бека "Лилля" Габриэла Магальяйнса.

Матвиенко перейдет в "Наполи"

Итальянский "Наполи" провел телефонные переговоры с "Шахтером" относительно защитника Николая Матвиенко. Обе стороны договорились о трансфере футболиста в чемпионат Италии.

За своего защитника дончане получат 15 миллионов евро и 10% от продажи Матвиенко в следующий клуб.

Ранее сообщалось, что "горняки" не намерены отпускать 24-летнего защитника дешевле, чем за 15 миллионов евро без учета бонусов. Как видим, "Наполи" устроила такая сумма за игрока.

Карьера Николая Матвиенко