Выстраивается очередь: "Бавария" и еще 6 клубов претендуют на Матвиенко
Защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко пользуется спросом у европейских топ-клубов.
Четыре клуба английской Премьер-лиги "Эвертон", "Лидс", "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон", а также "Бавария", "Лейпциг" и "Монако" проявляют интерес к Матвиенко. Об этом информирует портал 90min.com.
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Сообщается, что за Матвиенко придется заплатить около 20 миллионов фунтов, что является немалой, но и вполне доступной суммой для всех перечисленных клубов.
"Арсенал", который ранее проявлял интерес к Матвиенко, сфокусировался на других целях. В частности, "канониры" близки к подписанию бека "Лилля" Габриэла Магальяйнса.
Матвиенко перейдет в "Наполи"
Итальянский "Наполи" провел телефонные переговоры с "Шахтером" относительно защитника Николая Матвиенко. Обе стороны договорились о трансфере футболиста в чемпионат Италии.
За своего защитника дончане получат 15 миллионов евро и 10% от продажи Матвиенко в следующий клуб.
Ранее сообщалось, что "горняки" не намерены отпускать 24-летнего защитника дешевле, чем за 15 миллионов евро без учета бонусов. Как видим, "Наполи" устроила такая сумма за игрока.
Карьера Николая Матвиенко
- Матвиенко – воспитанник "Шахтера". Основная позиция игрока сборной Украины – центральный защитник. Впрочем, в матче с "Вольфсбургом" Николай играл в качестве левого защитника.
- Дебютировал в 2015 году. Успел сыграть в футболке "горняков" 50 матчей.
- Играл в аренде в "Карпатах", где хорошо себя зарекомендовал и получил вызов в сборную Украины, где уже провел 27 поединков.
- Специализированный портал Тransfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро. Его контракт с "Шахтером" действует до лета 2021 года.