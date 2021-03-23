В среду, 24 марта, сборная Украины проведет первый отборочный матч на чемпионат мира-2022 против Франции. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом жарком противостоянии.

Франция – Украина: перед жарким матчем

Франция и Украина совместным поединком стартуют в отборе на Чемпионат мира-2022. Подопечные Андрея Шевченко попытаются взять реванш у французской сборной за болезненное поражение 7:1 в товарищеском матче, который состоялся в октябре 2020 года.

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Всего в истории противостояний этих сборных 9 матчей. Здесь тотальное преимущество на стороне французов – 5 побед. Лишь однажды наша национальная команда праздновала успех во встречах против соперника. Еще 3 матча завершались мировой.

Единственную победу Украина получила еще в ноябре 2013 года (2:0). Произошло это в отборе на чемпионат мира. В этой встрече за нашу команду забивали Роман Зозуля и Андрей Ярмоленко с пенальти. Французские игроки наколотили в ворота соперника 20 голов. А украинцы отмечались во владениях французов лишь 6 раз.

На предматчевой пресс-конференции самое крупное поражение Украины против Франции вспомнил один из лидеров команды Александр Зинченко. Футболист пообещал, что эта игра будет совсем отличаться от предыдущей.

Матч 1-го тура отбора на ЧМ-2022 Франция – Украина состоится 24 марта в 21:45.

Прогноз от Favbet

Франция – фаворит этого противостояния. Именно на их победу букмекеры отдают коэффициент 1,25. На победу украинцев можно заработать ставку с коэффициентом 14,00. Ничья в 1-м туре оценена в 6,20.

Скорее всего команде Андрея Шевченко не удастся добавить в свою копилку на старте 3 очка. Эксперты считают, что завершит поединок со счетом 2:0 в пользу сборной Франции – 5,20. Именно с таким счетом французы уже дважды побеждали нашу команду. Впервые это было в 2007 году, а во второй раз это произошло на Евро-2012.

Украинские футболисты серьезно настроены взять реванш у титулованного соперника. Поэтому не исключено, что нашим ребятам удастся совершить чудо на футбольном поле и хотя бы с минимальным счетом победить во встрече (0:1) – 24,00.

Французские болельщики первыми смогут радоваться в матче. Специалисты склоняются к тому, что именно их сборная первой размочит нули на табло – 1,24. А на то, что первыми в поединке отметятся подопечные Шевченко – 4,95.

Кто же может стать автором гола?

Именно Килиану Мбаппе отдают наибольшие шансы на гол – 1,80. правда, в последнем матче ПСЖ француз получил травму, поэтому пока неизвестно, успеет ли восстановиться лидер атаки до матча с украинцами. Если же его не будет, то Антуан Гризманн и Оливье Жиру будут создавать главную угрозу воротам украинской сборной – 1,85 и 2,10 соответственно.

Украинским болельщикам стоит надеяться на Романа Яремчука, который является главной угрозой у ворот соперников – 4,60. Также не следует списывать из авторов голов и Руслана Малиновского – 7,50. К слову, Руслан в хорошем настроении приехал в сборную. В последнем матче за Аталанту футболист отметился голом и отдал ассист в Серии А.