Збірна України у середу, 24 березня, стартує у відборі на чемпіонат світу 2022 року. Першим суперником українців у відборі стане збірна Франції. Все, що варто знати про цей матч - у матеріалі Спорт 24.

Франція – Україна: головне

Що: матч відборі на чемпіонату світу 2022 року

Де: Франція, Сен-Дені, "Стад де Франс"

Коли: середа, 24 березня, 21:45

Трансляція: канали "Україна" та "Футбол 1", Oll.tv, текстова трансляція на Спорт 24.

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Україна починає проти фаворита

Збірна України розпочинає свій черговий відбір на чемпіонат світу. Наша команда потрапила до групи D, де її суперниками будуть збірні Франції, Боснії та Герцеговини, Казахстану та Фінляндії. І саме з чинними чемпіонами світу українцям випало відкривати відбір.

Особливість цього відбору буде в тому, що збірні в деякі вікна проводитимуть одразу по три матчі, що значно збільшує навантаження як на футболістів, так і тренерський штаб. От і українцям випало 24 березня грати проти Франції на виїзді, 28 березня приймати вдома Фінляндію, а 31 березня – Казахстан.

Саме збірна Франції є головним фаворитом нашої групи, відтак і потрапляння на ЧС-2022. Адже пряму путівку на Мундіаль отримає лише переможець групи. Команда, яка посяде друге місце, буде змушена пробиватися через раунд плей-офф. Тож Україні експерти відводять саме таку роль. Хоча і за нього нам доведеться позмагатися з доволі потужною збірною Боснії та Герцеговини.

Такі розклади дають і в Favbet. Їх експерти перемогу Франції у матчі проти України оцінили коефіцієнтом 1,26. На перемогу України коефіцієнт 14. А нічия у матчі – 6.



Щодо підсумкових місць, то саме Франція бачиться переможцем групи – 1,2 на те, що Les Bleus посядуть перше місце. Для прикладу шанси України на перше місце – 6,5. А в Боснії та Герцеговини – 11.

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Болючий попередній матч

Почати відбір українцям випало проти Французів і на виїзді. Це найважчий матч, який очікує на нашу команду. Тож те, що ми відіграємо його першим, має певні позитиви. Адже він не буде "нависати" над нами у майбутньому. Для прикладу, так ми починали у відборі на Євро-2020 – проти чинних чемпіонів збірної Португалії на виїзді. Та гра закінчилася внічию 0:0, і у підсумку українці посіли перше місце у своїй групі. Головне – не розгубити "свої" очки в матчах з аутсайдерами групи.

Та ще важливіше для збірної України в матчі проти французів – переступити через біль поразки за попередній матч. 7 жовтня 2010 року саме на цьому стадіоні наша команда зазнала найбільшої поразки в історії – 7:1. Минуло не так багато часу, і "синьо-жовтим" знову випало провести там гру.

Втрати збірної

Але зробити це буде не так і легко. перед матчем проти Франції збірна України втратили декількох лідерів. Команді не допоможуть Віктор Циганков (саме він забив єдиний гол на "Стад де Франс" у ворота суперників), Тарас Степаненко та Артем Бєсєдін. Залишився і Києві і нападник Артем Довбик, якого не пустили до Франції через карантинні обмеження.

У Франції таких проблем зі складом немає. І всі сильніші отримали виклик (за винятком Каріма Бензема, в якого конфлікт з тренерським штабом).

Інша проблема – психологічний стан. Так, збірна – це інша команда, але не можна не відзначити, в яку "яму" потрапили наші клуби, в яких виступають головні гравці збірної. Динамо та Шахтар вилетіли з Ліги Європи, показавши невиразну гру проти іспанського Вільярреалу та італійської Роми відповідно. Обидві команди програли два матчі в цих протистояннях. А після цього Шахтар ще й програв аутсайдеру УПЛ Львову з рахунком 3:2. Тож певний спад в грі помітний. Це розуміють і в тренерському штабі.

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Окрім того, Пятов, Ярмоленко, Коноплянка та Коваленко – без постійної ігрової практики. Та і Ярмоленко лише нещодавно відновився від чергового ушкодження.

Очікування від матчу

В цьому матчі від збірної України хотілося б очікувати надійної гри в обороні. Все-таки 7:1 ще довго переслідуватимуть нашу команду. Тож є лише бажання надалі не пропускати стільки.

Матч проти Іспанії 13 жовтня 2020 року (через тиждень після поразки французам) показав, що ми можемо вигравати матчі і в кризові періоди. Головне – зібратися, і показати, на що ми здатні. А показати нам є що.