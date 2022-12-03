40 лет спустя: сможет ли Польша повторить подвиг ЧМ-1982, обыграв Францию

Подопечные Дидье Дешама в первом матче плей-офф встретятся со сборной Польши. Рассказываем о шансах команд на выход в четвертьфинал ЧМ-2022.

В воскресенье, 4 декабря, поединок 1/8 финала сыграют сборные Польши и Франции. Соперники определят между собой, кто продолжит борьбу за Кубок мира.

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Сборная Франции

Действующие чемпионы мира уверенно прошли групповой раунд. В первом поединке "Ле Бле" разгромили Австралию со счетом 4:1.

Следующая победа французов была не столь легкой. Датчане создали проблемы команде Дешама, сохраняя ничейный счет до 86-й минуты матча. Лишь к концу матча второй гол Мбаппе снял все вопросы о победителе.

А вот результат последней игры Франции на групповом раунде стал неожиданным для любителей футбола. Двукратные чемпионы мира неожиданно уступили Тунису (0:1). На последних секундах поединка "Ле Бле" сравняли счет, но арбитр отменил взятие ворот. Несогласные с таким решением судьи, сборная Франции подала жалобу в ФИФА на результат матча 3-го тура чемпионата мира-2022 против Туниса.

Сборная Польши

"Кадра" не без труда прошла групповой раунд. Левандовский и компания в первом матче сумели сыграть вничью с Мексикой (0:0).

В следующем поединке поляки обыграли сенсационную Саудовскую Аравию со счетом 2:0. А вот в последней игре не смогли ничего противопоставить Аргентине во главе с Месси (0:2).

У поляков есть сильные козыри в лице голкипера Войцеха Щенсны, уже отразившего два пенальти на ЧМ-2022. А также лидера команды Роберта Левандовского. Конечно, состав сборной Франции более сбалансированный и высококлассный. Однако этот Мундиаль уже неоднократно доказал, что фавориты турнира остаются таковыми только на бумаге.

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Тем временем букмекеры определились с шансами Франции и Польши на проход дальше. По их мнению, явным фаворитом дуэли являются подопечные Дешама. На проход "Ле Бле" можно поставить за 1,14, тогда как на поляков - за 6,40.

Французы должны преодолеть соперника как раз в основное время. Победа "трехцветных" оценивается в 1,33, а Польши - в 11,50. Вероятность ничьей и перехода в экстратаймы – 5,30.

Также названы наиболее вероятные авторы голов. Среди них большинство составляют французы, где главным фаворитом является Килиан Мбаппе. У сборной Польши наилучшие шансы улучшить свой бомбардирский актив у Роберта Левандовского.

Килиан Мбаппе (Франция) – 2,00

Оливье Жиру (Франция) – 2,40

Маркус Тюрам (Франция) – 2,60

Антуан Гризманн (Франция) – 2,70

Усман Дембеле (Франция) – 2,90

Рандал Круг Муани (Франция) – 2,90

Орельен Чуамэни (Франция) – 3,85

Кингсли Коман (Франция) – 3,85

Жордан Веретту (Франция) – 4,50

Роберт Левандовский (Польша) – 5,00

Франция и Польша провели 16 очных встреч, из них 11 товарищеских. У французов восемь побед, а у поляков всего три. Еще пять поединков не выявили победителя. Единственный матч на чемпионатах мира соперники провели в далеком 1982 году. Тогда победу праздновали поляки (3:2).