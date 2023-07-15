Элина Свитолина вернулась домой после выступления на Уимблдонском турнире. Украинка подарила болельщикам незабываемые эмоции во время своих матчей на травяном мейджоре.
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Турнир в Лондоне забрал много сил у 28-летней теннисистки, и поэтому настало время восстановить силы. А самый лучший отдых это, конечно же, в кругу семьи.
Элина в своем Instagram опубликовала фото, где она в бассейне вместе с дочкой Скай и домашним любимцем по прозвищу Визз. В такой компании можно забыть обо всем на свете, даже о досаде поражение в полуфинале Уимблдона.
- "Home", – подписала фото Свитолина.
Элина Свитолина отдыхает в бассейне вместе с дочерью и собакой / instagram.com/elisvitolina
Свитолина на Уимблдоне
Напомним, что Элина Свитолина начала Уимблдонский турнир в основной сетке. Она поочередно одолела легендарную Винус Уильямс, Софию Кенин и белоруску Викторию Азаренка. В четвертьфинале Элина сенсационно победила первую ракетку мира Игу Швентек. Однако эти матчи забрали много сил у украинки, и она уступила в полуфинале Маркете Вондроушовой из Чехии.
Феерическое выступление на Уимблдоне позволило Свитолиной вернуть статус первой ракетки Украины.