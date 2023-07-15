Еліна Світоліна повернулася додому після виступу на Вімблдонському турнірі. Українка подарувала уболівальникам незабутні емоції під час своїх матчів на трав'яному мейджорі.

До теми Знадобиться кілька днів, – Світоліна зізналась, як відходитиме від болючої поразки на Вімблдоні

Турнір в Лондоні забрав багато сил у 28-річної тенісистки, тож настав час відновити сили. А найкращий відпочинок це, звичайно ж, в колі сім'ї.

Еліна у своєму Instagram опублікувала фото, де вона у басейні разом з донечкою Скай та домашнім улюбленцем на прізвисько Візз. У такій компанії можна забути про все на світі, навіть про прикру поразку у півфіналі Вімблдону.

"Home", – підписала фото Світоліна.

Еліна Світоліна відпочиває у басейні разом з донькою та собакою / instagram.com/elisvitolina

Світоліна на Вімблдоні

Нагадаємо, що Еліна Світоліна розпочала Вімблдонський турнір з основної сітки. Вона по черзі здолала легендарну Вінус Вільямс, Софію Кенін та білоруску Вікторію Азаренка. У чвертьфіналі Еліна сенсаційно перемогла першу ракетку світу Ігу Швьонтек. Проте ці матчі забрали багато сил в українки й вона поступилася у півфіналі Маркеті Вондроушовій з Чехії.

Феєричний виступ на Вімблдоні дозволив Світоліній повернути статус першої ракетки України.