Чешская теннисистка отдала украинцы шесть гейма и переиграла Элину Свитолину в двух сетах – дважды по 3:6. Элина рассказала, что пыталась отыграться, но из-за поспешности и плохой подачи в гейме при счете 4:3, проиграла.

Стоит увидеть Свитолина не сдержала слез во время вопроса о поддержке украинцев: эмоциональное видео

Свитолина: Я пыталась дать отпор и просто выложилась по полной

Свитолина призналась, что благодаря борьбе смогла отыграть несколько геймов во второй партии. Украинка уверена, что этот матч был нервным не только для нее, но и для ее соперницы. Ведь игра в полуфинале никогда не бывает лёгкой прогулкой для обоих.

Я пыталась дать отпор и просто выложилась по полной, хотя я играла не лучшим образом. Она играла отлично. Она была действительно терпеливая. Разыгрывала действительно замечательные очки до самого конца,

– добавила украинская теннисистка.

Свитолина, вернувшая себе звание первой ракетки Украины, надеялась, что сможет развить свой успех. Элина осталась недовольна своей игрой в полуфинале против Маркеты Вондроушовой. Теннисистка из Украины рассказала, как будет отходить от болезненного вылета из Уимблдона-2023.

Вероятно, понадобится несколько дней, чтобы по-настоящему обдумать все, что произошло, потому что да, я пыталась быть действительно сосредоточенной, даже после победы над Игой. Мне понадобится несколько дней, чтобы сначала по-настоящему отключиться от всего, а потом подумать о случившемся, что я сделала правильно, а что сделала не так,

– ответила Свитолина.

Отметим, что Элина покидала корт под овации публики и со слезами на глазах. На послематчевой пресс-конференции украинка тоже не сдержала эмоций, когда отвечала на вопрос о поддержке украинских фанатов.

К слову. В финале Уимблдона-2023 Вондроушова сыграет 15 июля против Онс Жабер из Туниса.