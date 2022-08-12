Фьюри: Огромное спасибо всем, кто внес вклад в мою карьеру
"Цыганский король" недавно анонсировал свое возвращение на ринг. Ведь в апреле после триумфального поединка против Диллиана Уайта он сказал боксу "нет".
Кстати Промоутер Фьюри опроверг слова о бое с Чисорой: все ждут реванша Усик – Джошуа
12 августа боксер отмечает свой день рождения, ему исполнилось 34 года. Поэтому он решил обратиться к своим поклонникам и сообщить, что заканчивает карьеру.
Большое спасибо всем, кто внес вклад в мою карьеру на протяжении многих лет. После тяжелых переговоров я наконец-то решил уйти. И в день своего рождения я говорю: "Счастливого пути". Большое спасибо всем, особенно жене Пэрис, которая помогала мне больше, чем все остальные,
– написал Фьюри.
Кто может вернуть Тайсона
- Фьюри объявил о возобновлении карьеры 9 августа. Он даже обратился к боксеру, с которым хотел бы встретиться на ринге.
- Ранее британский боксер заявлял, что готов вернуться на ринг, если только Джошуа победит Усика в реванше, который состоится 20 августа.
- Также "Цыганский король" выставил условия для Джошуа, он хочет, чтобы бой был полностью бесплатным.
- Любопытно. На профессиональном ринге Фьюри провел 33 боя и одержал 32 победы. Один поединок с его участием закончился ничьей.