Фьюри: Огромное спасибо всем, кто внес вклад в мою карьеру

"Цыганский король" недавно анонсировал свое возвращение на ринг. Ведь в апреле после триумфального поединка против Диллиана Уайта он сказал боксу "нет".

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12 августа боксер отмечает свой день рождения, ему исполнилось 34 года. Поэтому он решил обратиться к своим поклонникам и сообщить, что заканчивает карьеру.

Большое спасибо всем, кто внес вклад в мою карьеру на протяжении многих лет. После тяжелых переговоров я наконец-то решил уйти. И в день своего рождения я говорю: "Счастливого пути". Большое спасибо всем, особенно жене Пэрис, которая помогала мне больше, чем все остальные,

– написал Фьюри.

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