Арум: Не воспринимайте это серьезно

Речь шла о бое Тайсона Фьюри против Дерека Чисора, который мог состояться еще в 2022 году. Однако глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум несколько опроверг эту информацию.

Интересно узнать Бой Усик – Джошуа бесплатно покажут в Украине: где его смотреть онлайн и по телевизору

По его словам, они ждут реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Тогда Фьюри смогут организовать поединок против победителя реванша за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

"Конечно, нет. Мы что, сумасшедшие? Все ждут, бой, который состоится через неделю, а потом мы посмотрим, возможно ли провести поединок за полное объединение", – сказал Арум.

Интересно, что ранее Фьюри уверял, что никакой соперник не сможет его вытащить из пенсии. Впоследствии "Цыганский король" начал говорить, что может вернуться за ринг, но если за это заплатят 500 миллионов. Тайсон превращается в некоего Конора МакГрегора, который несколько раз восстанавливал карьеру.

"Он просто веселится"

Промоутер Фьюри заметил, что не следует воспринимать слова его клиента так серьезно. "Цыганский король" может просто шутить, привлекая такими словами к себе внимание. Похоже, что Арум хочет организовать бой Фьюри против украинца.

Он просто веселится. Не воспринимайте это серьезно. Правда в том, что он просыпается утром и думает, как ему лучше расшевелить дерьмо – вот что он делает. Тайсон, как и все мы, начинает немного волноваться, потому что мы ждем 20 августа. Если Усик победит, то это будет один путь, потому что там все близки нам и дружны, а если Джошуа победит, то нам придется иметь дело с Эдди Хирном,

– добавил промоутер британца.

Если победителю реванша понадобится больше времени на восстановление, тогда Фьюри сможет претендовать на поединок против Чисоры, который будет считаться промежуточным.

Мы все ждем, когда состоится бой в Саудовской Аравии, и, надеюсь, Усик победит, и тогда наш путь будет свободным,

– ответил Арум.

Напомним, что реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии. После этого поединка Александр вернется в Украину, которую покинул только для подготовки ко второй встрече против Энтони.