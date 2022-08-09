Фьюри: Ты убегаешь от трилогии

На этот раз Тайсон обратился в своем инстаграмме к Дереку Чисоре. Он назвал своего возможного оппонента "говнюком".

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У меня сообщение для Дерека "Гимнюка" Чисоры. Ты убегаешь от трилогии. Называешь себя "Войной", но на самом деле должен называть себя "Курчем", потому что убегаешь от трилогии и самого большого чека в своей карьере. Подпиши бесовый контракт,

– сказал Тайсон.

Чисора и Фьюри встречались уже дважды. В 2011 году "Цыганский король" победил единогласным решением судей, а в 2014 году Дерек сдался после 10 раунда.

Напомним, что в июле Чисора победил Кубрата Пулева. Это был второй поединок для боксеров, впервые они встретились в 2016 году, и тогда болгарский боксер одержал победу раздельным решением судей.

Что известно об окончании карьеры Фьюри