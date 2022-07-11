Фьюри: Надеюсь на его победу в поединке с Усиком
Тайсон заявил, что готов вернуться на ринг. Он хочет, чтобы Энтони Джошуа победил в реванше Александра Усика.
Читайте также "Фьюри не хочет проблем": бывший чемпион мира рассказал, почему Тайсон избегает боя с Усиком
У мистера Бизнесмена все только о деньгах, он не боец. Я клянусь, что надеюсь на его победу в поединке с Усиком, чтобы я мог вернуться с пенсии и сразиться с ним бесплатно,
– сказал Фьюри.
"Цыганский король" назвал одно условие – он хочет, чтобы бой был бесплатным.
"Однако есть условия. Я хочу бой на "Уэмбли", чтобы вход был свободным, а трансляции в этой стране – бесплатные. Я подраюсь с ним в Англии, не за границей за больше денег. Здесь, бесплатно, для людей", – добавил Тайсон.
Фьюри собрался на пенсию
- Тайсон нокаутировал Уайта в шестом раунде, когда Фьюри попал аперкотом точно по подбородку оппонента, после чего тот упал. Диллиан пытался сразу подняться, но не мог удержаться на ногах.
- Раньше была информация, что Фьюри все же подождет с пенсией и выйдет на ринг против победителя реванша Усик – Джошуа. Однако сам боксер опровергает эту информацию.
- Тайсон заверил, что на ринг его смогут вернуть только большие деньги.