Фьюри: Надеюсь на его победу в поединке с Усиком

Тайсон заявил, что готов вернуться на ринг. Он хочет, чтобы Энтони Джошуа победил в реванше Александра Усика.

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У мистера Бизнесмена все только о деньгах, он не боец. Я клянусь, что надеюсь на его победу в поединке с Усиком, чтобы я мог вернуться с пенсии и сразиться с ним бесплатно,

– сказал Фьюри.

"Цыганский король" назвал одно условие – он хочет, чтобы бой был бесплатным.

"Однако есть условия. Я хочу бой на "Уэмбли", чтобы вход был свободным, а трансляции в этой стране – бесплатные. Я подраюсь с ним в Англии, не за границей за больше денег. Здесь, бесплатно, для людей", – добавил Тайсон.

Фьюри собрался на пенсию

Тайсон нокаутировал Уайта в шестом раунде, когда Фьюри попал аперкотом точно по подбородку оппонента, после чего тот упал. Диллиан пытался сразу подняться, но не мог удержаться на ногах.

Раньше была информация, что Фьюри все же подождет с пенсией и выйдет на ринг против победителя реванша Усик – Джошуа. Однако сам боксер опровергает эту информацию.

Тайсон заверил, что на ринг его смогут вернуть только большие деньги.

Кстати говоря. Реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.