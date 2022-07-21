Фьюри: Я подпишу контракт даже сегодня
В своем инстаграмме Фьюри обратился к Джошуа. Он предлагает ему выйти на ринг.
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"Цыганский король" назвал одно условие – он хочет, чтобы бой был бесплатным.
Это подтверждение того, что я сказал о поединке против Энтони Джошуа в Англии. Вот как устраивают бои, я подпишу контракт даже сегодня (20 июля) при нескольких условиях. Бой должен быть бесплатным, бесплатная трансляция и все билеты,
– подчеркнул Тайсон.
"Никто не заработает никаких денег на историческом британском поединке. Есть условия, и я их диктую. Соглашайтесь или отказывайтесь. Мяч на вашей стороне, ребята, соглашайтесь или бросьте это. В любом случае мне плевать. Это мое предложение. Мир вам", – добавил Фьюри.
Видеообращение боксера
Фьюри собрался на пенсию
- После поединка против Диллиана Уайта Тайсон заговорил о возможном окончании карьеры.
- Раньше была информация, что Фьюри все же подождет с пенсией и выйдет на ринг против победителя реванша Усик – Джошуа. Однако сам боксер опровергает эту информацию.
- Тайсон заверил, что на ринг его смогут вернуть только большие деньги.
- Но недавно Фьюри заявил, что готов вернуться на ринг, если только Джошуа победит Усика в реванше, который состоится 20 августа.