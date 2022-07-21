Фьюри: Я подпишу контракт даже сегодня

В своем инстаграмме Фьюри обратился к Джошуа. Он предлагает ему выйти на ринг.

Читайте также Фьюри вспомнил жуткий момент, после которого он задумался об окончании карьеры

"Цыганский король" назвал одно условие – он хочет, чтобы бой был бесплатным.

Это подтверждение того, что я сказал о поединке против Энтони Джошуа в Англии. Вот как устраивают бои, я подпишу контракт даже сегодня (20 июля) при нескольких условиях. Бой должен быть бесплатным, бесплатная трансляция и все билеты,

– подчеркнул Тайсон.

"Никто не заработает никаких денег на историческом британском поединке. Есть условия, и я их диктую. Соглашайтесь или отказывайтесь. Мяч на вашей стороне, ребята, соглашайтесь или бросьте это. В любом случае мне плевать. Это мое предложение. Мир вам", – добавил Фьюри.

Видеообращение боксера

Фьюри собрался на пенсию