Фьюри хочет больше боев

Из-за пандемии коронавируса Фьюри провел лишь два боя за последние два года. И оба – против Деонтея Уайлдера. В феврале 2020 года он выиграл у него чемпионский пояс WBC. А в октябре 2021 года защитил этот титул.

Читайте также Начались проблемы с головой: откровенное признание Тайсона Фьюри о бое с Владимиром Кличко

Промоутеры планировали, что следующим соперником Фьюри станет другой британец – Энтони Джошуа, который к тому времени владел тремя другими чемпионскими поясами в тяжелом весе. Этот бой имел бы большой резонанс в Британии.

Но Джошуа свои чемпионские пояса проиграл Александру Усику. И сразу согласился на реванш. Так что бой Фьюри – Джошуа пришлось отложить на неопределенный срок.

К теме Реванш Усик – Джошуа: промоутер назвал дедлайн для организации боя

Теперь же Фьюри должен провести очередную защиту титула WBC. И его соперником должен стать Диллиан Уайт, который уже давно требует организовать этот бой (даже через суд). Именно его назвал "логичным соперником" и промоутер Боб Арум.

По словам Арума, такой бой должен состояться в конце февраля или в марте.

В целом же Фьюри планирует провести три боя в 2022 году. И после Уайта следующим соперником должен стать Усик или Джошуа. Все будет зависеть от того, кто победит в реванше. С кем будет третий бой – неизвестно. По словам Арума, у Фьюри нет такого соперника, с которым бы он не хотел провести бой.