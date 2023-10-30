Этот бой стал первым для камерунского спортсмена в боксе. Несмотря на то, что он только дебютировал в этом виде спорта, Нганну смог провести отличный поединок против чемпиона по версии WBC в сверхтяжелом весе и даже отправить его в нокдаун.

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Нганну не согласился с решениями судей

В итоге победу присудили все-таки Тайсону Фьюри раздельным решением судей. Многие из-за этого возмутились, ведь считают, что камерунец был лучшим в ринге, а его ограбили.

Фрэнсис Нганну соглашается с таким мнением. Боец заявил, что это было позорным решением и хочет привлечь к ответственности судей, несмотря на то, что для него результат поединка не имеет большого значения.

Я считаю, что это позор для бокса. Это стыд для этого вида спорта. Эти судьи, кем бы они ни были, должны быть наказаны. Я хочу понять, почему судьи так судят, потому что для меня, если честно, это решение не имеет особого значения, но многим людям они портят карьеры,

– сказал Нганну.

В целом камерунец остался доволен своим дебютом и, судя по его словам, раздумывает над тем, чтобы продолжить свои выступления в боксе. Нганну собирается вернуться в ринг и использовать ценный опыт:

Это мой первый поединок, настоящий бокс. Я сказал самому себе, что не так уж плохо противостоял лучшему сверхтяжеловесу в мире, поэтому я должен вернуться и использовать приобретенный опыт для работы над собой и подготовки к следующему бою. Думаю, это еще больше зажжет меня и заставит идти к новым свершениям. Меня ранили, но я могу укусить.

Отметим, что из-за того, что Фрэнсис Нганну смог удивить боксерское сообщество и неоднократно попадал в Тайсона Фьюри, бой за абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе может быть перенесен на 2024 год.

Достойно внимания. Судя по многим заявлениям, ожидалось, что по окончании выставочного поединка будет объявлено, что "бой века" должен состояться уже 23 декабря, однако промоутер Тайсона Фьюри накануне сообщил, что этого не произойдет. Параллельно же Александр Усик и его промоутер Александр Красюк настаивают именно на этой дате, ведь, по их словам, она указана в контракте.

Остается только ждать, что же решат стороны. Хочется верить, что "Жадное пузо" все же не сможет дать заднюю, ведь после последнего боя все ценители бокса увидели, что он не такой неуязвимый, каким пытается себя подать.