Сразу после поединка Фьюри – Нганну должны были официально объявить дату боя за абсолют. Однако этого не произошло из-за неубедительной формы "Жадного пуза". Более того, промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен сообщил, что в декабре мегафайт с Усиком точно не состоится.

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Усик отказался переносить бой

Напомним, что перед боем "Цыганского короля" с Нганну Уоррен настаивал на проведении битвы за абсолют именно 23 декабря. Промоутер даже обвинял Усика в попытке перенести бой, вроде бы из-за длительного тренировочного лагеря, который нужен украинскому чемпиону.

Это утверждение опроверг сам Усик. Александр в очередной раз поймал Уоррена на лжи.

"Видите, что бывает, когда ложь всплывает? Дядя Фрэнк мутит что-то хитрое, но мы должны боксировать 23 декабря, у нас контракт. Фрэнк, ты слышишь меня? Фрэнк много говорит, когда всплывает какая-то ложь.

Они берут мои интервью, вырывают из контекста мои слова и переворачивают их смысл. Выставляют это так, будто я сказал, что мне нужно больше времени на подготовку или меньше, или что я не готов. Я буду готов", – заявил Усик.

Напомним, что Тайсон Фьюри благодаря раздельному решению судей победил Фрэнсиса Нганну. Напыщенный "Цыганский король" побывал в нокдауне в 3-м раунде, что стало большим сюрпризом. После боя с бойцом ММА исчез весь пафос Фьюри. Британец неуверенно чувствовал себя на битве взглядов с Усиком, первым отведя глаза.