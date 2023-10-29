Несмотря на статус выставочного боя и то, что он проходил по правилам родного вида спорта для британца, поединок получился для него очень непростым. Фьюри уже в третьем раунде побывал в нокдауне и в итоге победил только благодаря раздельному решению судей, а многие эксперты считают, что рефери ограбили Фрэнсиса Нганну и именно он должен был стать триумфатором боя.

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Бой Усик – Фьюри в декабре не состоится

Этот поединок также был интересен фанатам бокса из-за того, что после его завершения должно было произойти объявление официальной даты битвы за абсолют между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Наиболее обсуждаемым днем называли 23 декабря. Для проведения боя именно в эту дату было нужно, чтобы британец не получил серьезных повреждений.

Будущие соперники встретились в ринге после боксерского шоу, где обсуждали "бой века" и провели дуэль взглядов, но официально так ничего и не объявили. Теперь же стало известно, что самый оптимистичный сценарий не будет реализован.

Об этом сообщил промоутер "Жадного пуза" Фрэнк Уоррен. Он заявил, что чемпион WBC в сверхтяжелом весе не успеет восстановиться к бою с Александром Усиком, который планировался на 23 декабря.

Нет, мы не будем назначать эту дату (23 декабря), Тайсон не будет готов выйти в ринг в декабре. У него было сегодня очень тяжелое сражение. Ему понадобится время, чтобы восстановиться. Когда он вернется к тренировкам, останется пять или шесть недель до боя против Усика. Так что в декабре этого не произойдет,

– заявил промоутер.

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Отметим, что раньше Энтони Джошуа заявлял, что бой против Деонтея Уайлдера может состояться в один вечер бокса с битвой за абсолют и называл потенциальную дату – март-апрель 2024 года.

Важно. Также неоднократно заявлялось, что "бой века" должен состояться до Рамадана, который начнется 10 марта. При этом Александр Усик говорил, что ему на подготовку нужно около 4 месяцев, так что все идет к тому, что бой за первого в истории хевивейта абсолюта, который будет владеть сразу четырьмя поясами, состоится не ранее февраля.