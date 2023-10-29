Поединок в Эр-Рияде двух самых жестоких панчеров мира чуть ли не завершился сенсацией. Камерунец вполне заслуживал победы, но судьи были иного мнения и отдали свои голоса Фьюри.

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Нганну дразнил "Жадное пузо" после нокдауна

Болельщики бокса еще долго будут обсуждать третий раунд мегафайта, когда "Цыганский король" оказался в нокдауне. Тогда Нганну станцевал перед лежащим Фьюри. После поединка звезда ММА объяснил свое поведение.

Это было потому, что когда мы начали, Фьюри сказал: "Пошли в школу". Я такой: "О, я думаю, что ты плохой учитель",

– рассказал Нганну.

Видео с нокдауном Фьюри

Отметим, что из-за неожиданного нокдауна Фьюри изменились планы относительно боя за абсолют. Из-за плохой формы "Цыганского короля" поединок не состоится 23 декабря. Промоутеры британца называют дедлайн – 2 марта 2024 года.

Напомним, что Усик ранее рассказывал, что ему для подготовки нужно около 4 месяцев тренировочного лагеря. Теперь придется запастись терпением и ждать "Бой века" в следующем году.