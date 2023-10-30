Цей бій став першим для камерунського спортсмена у боксі. Попри те, що він тільки дебютував у цьому виді спорту, Нганну зміг провести чудовий поєдинок проти чемпіона за версією WBC у надважкій вазі та навіть відправити того у нокдаун.

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Нганну не погодився з рішеннями суддів

У результаті перемогу присудили все ж таки Тайсону Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Багато, хто обурився через це, адже вважають, що камерунець був кращим у ринзі, а його пограбували.

Френсіс Нганну погоджується з такою думкою. Боєць заявив, що це було ганебне рішення та хоче притягнути до відповідальності суддів, попри те, що для нього результат поєдинку не має великого значення.

Я вважаю, що це ганьба для боксу. Це сором для цього виду спорту. Ці судді, ким би вони не були, мають бути покарані. Я хочу зрозуміти, чому судді так судять, бо для мене, якщо чесно, це рішення не має особливого значення, але багатьом людям вони псують кар’єри,

– сказав Нганну.

В цілому, камерунець залишився задоволений своїм дебютом та, судячи з його слів, роздумує над тим, щоб продовжити свої виступи у боксі. Нганну збирається повернутися у ринг та використати цінний досвід:

Це мій перший справжній поєдинок, справжній бокс. Я сказав самому собі, що не так вже й погано протистояв найкращому надважковаговику у світі, тож я маю повернутися та використати набутий досвід для роботи над собою та підготовки до наступного бою. Думаю, це ще більше запалить мене і змусить йти до нових звершень. Мене поранили, але я можу вкусити.

Зазначимо, що через те, що Френсіс Нганну зміг здивувати боксерську спільноту та неодноразово потужно влучав у Тайсона Ф'юрі, бій за абсолютного чемпіона у надважкій вазі може бути перенесений на 2024 рік.

Варте уваги. Судячи з багатьох заяв, очікувалося, що після закінчення виставкового поєдинку буде оголошено, що "бій століття" має відбутися вже 23 грудня, проте промоутер Тайсона Ф'юрі напередодні повідомив, що цього не станеться. Паралельно ж Олександр Усик та його промоутер Олександр Красюк наполягають саме на цій даті, адже, за їх словами, вона указана в контракті.

Залишається тільки чекати, що ж вирішать сторони. Хочеться вірити, що "Жадібне пузо" все ж таки не зможе дати задню, адже після останнього бою всі поціновувачі боксу побачили, що він не є таким невразливим, яким намагається себе подати.