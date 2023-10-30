Победу раздельным решением судей одержал британский боксер, хотя уже в третьем раунде он побывал в нокдауне после удара в голову от камерунского бойца. Этот результат вызвал немало вопросов, ведь многие эксперты считают, что рефери ограбили Фрэнсиса Нганну, который выглядел более убедительно в ринге.

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Дата на "бой века" согласована в контракте

После коммерческого боя соперники битвы за абсолют встретились на ринге, где обсуждали свое будущее противостояние и хотя не объявили официально, но упоминали дату 23 декабря. Окончили же они короткий разговор дуэлью взглядов, в которой уже не столь самоуверенный Тайсон Фьюри первым отвел глаза.

После этого промоутер "Жадного пуза" шокировал всех, заявив, что бой 23 декабря не состоится, хотя именно эту дату активно прочили инсайдеры и, более того, на ней настаивала сама команда Фьюри.

Такую информацию не обошел вниманием промоутер Александра Усика. Он прокомментировал коротко увиденное в поединке чемпиона в сверхтяжелом весе по версии WBC и Фрэнсиса Нганну и заявил, когда должен состояться "бой века", ведь, по его словам, в контракте прописана конкретная дата и никто менять ее не собирается.

Все, включая Усика, не давали Нганну особых шансов. Но этот человек поразил мир. Фьюри недооценил своего соперника. К таким обстоятельствам приводят высокомерие, отсутствие дисциплины и жажда денег. Но у нас подписано соглашение на 23 декабря, и Фьюри не может этого избежать,

– сказал Красюк.

Отметим, что накануне схожее мнение высказал и сам Александр Усик. Он обвинил промоутера Фьюри во лжи, потому что тот постоянно заявлял, что именно украинец хочет перенести бой, а британец настаивает на его проведении в декабре. Усик заявил, что бой должен состояться в дату, указанную в контракте – 23 декабря.

Справка. Если же бой не состоится в указанную дату, то его все равно должны провести в ближайшие месяцы, а именно до Рамадана, который начнется 10 марта 2024 года.