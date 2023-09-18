Маска снята окончательно: Фьюри признался, какое место в его жизни занимает спорт, вспомнив Усика

Уже больше года фанаты бокса ожидают поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Однако "Жадное пузо" находит постоянные отмазки, чтобы этот суперфайт не произошел.

Вместо "боя века" британец выбрал поединок с бывшим чемпионом ММА Фрэнсисом Нганну. Таким образом, он решил развлечь публику и заработать космические деньги без риска для спортивного статуса.

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Фьюри интересуют только деньги

Уже даже его промоутер заявлял, что достаточно "валять дурака" и время определить абсолюта, но чемпион WBC набивает себе цену и продолжает игнорировать призывы общества. Эпатажный Тайсон Фьюри в очередной раз на вопрос о бое с Усиком ответил, что не заинтересован в объединении титулов и заявил, что для него приоритетны деньги, а не спортивная слава.

Нет, я не заинтересован в бою с Усиком. Он – маленький украинский боксер. Это все, кем он есть для меня. Я не заинтересован в объединении титулов. Для меня это ничего не значит. Все эти разговоры об объединении и прочее для меня ничего не означают. Мне нужен самый большой гонорар,

– сказал Фьюри.

Отметим, что параллельно все больше промоутеров с оптимизмом смотрят на возможность проведения боя Усик – Фьюри и называют потенциальный период, когда поединок может состояться – следующая зима.

Так что, возможно, кто-то уже готов предложить британцу сумму денег, которая не оставит тому выбора.